Domstol: Frankfurt må innføre dieselforbud

Kjennelsen i en domstol i Wiesbaden kom onsdag etter at miljøverngruppen Deutsche Umwelthilfe hadde gått til sak. Gruppen mente Frankfurt ikke innfrir EUs miljøkrav.

Det er ikke umiddelbart klart hvor mange kjøretøy som blir berørt, eller hvor bredt forbudet vil ramme.

Hamburg innførte 31. mai, som den første tyske byen, dieselforbud for å bedre luftkvaliteten. Forbudet gjelder kun deler av byen og rammer spesielt gamle kjøretøy, men alle dieselkjøretøy som ikke innfrir Euro 6-kravene, er omfattet.

Myndighetene i Stuttgart planlegger å forby gamle dieselkjøretøy fra deler av byen neste år.

Forurensing fra dieselbilder har blitt et hett diskusjonstema i Tyskland, spesielt etter at det ble avslørt at den tyske bilgiganten Volkswagen hadde installert programvare i dieselbiler slik at de fremsto som mer miljøvennlige enn de egentlig var.