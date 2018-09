Thorvald Stoltenberg har fått gate oppkalt etter seg – i Makedonia

Den tidligere norske statsråden og diplomaten Thorvald Stoltenberg døde i juli, 87 år gammel, men er fortsatt en stor helt i Skopje. Heltestatusen går tilbake til tiden da Thorvald Stoltenberg var stasjonert ved den norske ambassaden i Beograd, skriver Aftenposten , som var først ute med å omtale den nye gaten.

Thorvald Stoltenberg påtok seg i 1963 arbeidet med å koordinere hjelpearbeidet i etterkant av et kraftig jordskjelv i byen, i nært samarbeid med Røde Kors. Han sørget for at Skopjes innbyggere fikk varme pledd, medisiner og blodoverføringspakker.

– Skopje har alltid hatt en spesiell plass i Thorvalds hjerte, og spesielt etter tragedien, sa NATO-sjefen i sin takketale da gateskiltet ble avduket, ifølge avisen.

Jens Stoltenberg er i Makedonia i forbindelse med at navnestriden mellom landet og Hellas er løst, noe som kan bane veien for at landet blir med i NATO.