Ett terrorangrep i timen i fjor, men færre enn året før

Amerikansk UD la onsdag fram sin årlige rapport om terrorisme og konstaterer at antallet slike angrep i fjor falt med 23 prosent fra året før.

I 2017 fant det ifølge rapporten sted 8.584 terrorangrep, noe som tilsvarer ett i timen. Angrepene kostet 18.753 mennesker livet, en nedgang på 27 prosent fra året før. Tallet inkluderer også 4.430 gjerningspersoner.

Verst i Afghanistan og Irak

100 land ble rammet av terror i 2017, men seks av ti terrorangrep fant sted i Afghanistan, Irak, Pakistan, India og Filippinene.

Sju av ti som ble drept i slike angrep, ble drept i Afghanistan, Irak, Nigeria, Somalia og Syria, går det videre fram.

Afghanistan topper lista over ofre med 4.672 drepte, mens 4.269 ble drept i terroraksjoner i Irak.

Ny fare

At antallet terroraksjoner falt såpass kraftig i fjor, skyldtes først og fremst at den ytterliggående islamistgruppa IS ble nedkjempet i Irak og Syria, konstaterer rapporten.

Dette har imidlertid gitt nye utfordringer, ettersom mange IS-krigere har funnet veien til andre land, har etablert egne nettverk og utgjør en ny fare der.

IS gjennomførte i fjor terroraksjoner i land som Storbritannia, Spania, Egypt, USA og Filippinene, og den ytterliggående islamistgruppa truer nå også Kina og kinesiske interesser verden over, ifølge rapporten.

Selv om al-Qaida har havnet i skyggen av IS de siste årene, utgjør også denne gruppen fortsatt en betydelig fare og sto i fjor blant annet bak lastebilbomben som kostet over 300 mennesker livet i Somalias hovedstad Mogadishu.

Anklager Iran

Den tredje store faren er ifølge amerikansk UD Iran, som igjen er flyttet til toppen av USAs liste over land som støtter terrorgrupper.

Ifølge rapporten sprer Iran og grupper som støttes av iranske myndigheter, terror i Afghanistan Bahrain, Irak, Libanon og Jemen.

Iranske soldater og Iran-støttede militsgrupper, som libanesiske Hizbollah, har også kommet styrket ut av krigen i Syria og forsøker nå å få fotfeste andre steder, heter det videre.