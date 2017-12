ICAN: – Blir det slutten for atomvåpnene eller for oss? Vi må velge ett av to

– USA, velg frihet fremfor frykt. Russland, velg nedrusting fremfor ødeleggelse.

Slik gikk Beatrice Fihn, administrerende direktør i ICAN (Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen), gjennom de ni atomvåpenstatene, som i tillegg til USA og Russland er Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea. Hun var første taler på vegne av ICAN under Nobel-seremonien.

– Et øyeblikks panikk eller ubetenksomhet, en misforstått kommentar eller et knust ego kan lett gjøre det umulig å unngå at hele byer legges i grus. En kalkulert militær opptrapping kan føre til et vilkårlig massedrap på sivile, sa Fihn.

– Slutten er uunngåelig. Men blir det slutten for atomvåpnene eller for oss? Vi må velge ett av to, var et budskap Fihn gjentok flere ganger.

Hun oppfordret innstendig verdens nasjoner til å slutte seg til FNs Traktat om forbud mot atomvåpen.

– Traktaten som forbyr atomvåpen, viser vei for fremtiden på et tidspunkt hvor vi er inne i en dyp global krise. Den er et lys i en dyster tid. Og den er mer enn det, den gir oss et valg, sa Fihn i ICANs Nobel-foredrag.