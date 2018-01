Valg verden over i 2018

NTB Scanpix

Sverige

Type valg: Parlament

Når: 9. september

Styrer nå: Statsminister Stefan Lövfen fra Socialdemokraterna. Mindretallsregjering der også Miljøpartiet er med.

verige har en parlamentarisk situasjon som på mange måter likner på den norske. Åtte forskjellige partier er representert i Riksdagen nå, og bare to, høyrepartiet Sverigedemokraterna og Vänsterpartiet, er alliansefrie. Socialdemokraterna er det største partiet, men regjeringen sammen med Miljöpartiet har både færre mandater og mindre oppslutning i prosent enn Alliansen, som består av de fire borgerlige partiene Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna og Centerpartiet.

Situasjonen er altså at ingen av de to alliansene har flertall. Derimot er det et klart borgerlig flertall om en regner med de kontroversielle Sverigedemokraterna. Men når Alliansen ikke vil samarbeide med dem, er det likevel rød-grønn regjering i Sverige.

De siste prognosene (desember 2017) viser at både regjeringspartiene og Moderaterna har svekket oppslutning. Regjeringspartiene er mer svekket enn Alliansen. Alle de andre partiene har framgang. Og aller størst framgang ligger Sverigedemokraterna, som allerede er Sveriges tredje største parti, an til å få. Fra en oppslutning på 12,9 prosent ved forrige valg, viser desember-prognosen en oppslutning på 17,3 prosent for partiet som ingen vil samarbeide med. Til sammenlikning har Moderaterna nå en oppslutning på 21,2 prosent.

Det store spenningsmomentet til valget vil da være om Alliansen vil holde, og om de borgerlige partiene fortsatt kan ignorere Sverigedemokraterna. Eller vil det gå som i Norge: At Sverigedemokraterna moderer seg, slik at det blir lagt et grunnlag for en blå-blå regjering?

NTB Scanpix

Italia

Type valg: Parlament

Når: Innen 20. mai.

Styrer nå: Statsminister Paolo Gentiloni fra sosialdemokratiske Partito Democratico.

Siden Italia ble republikk i 1945, har landet hatt 65 regjeringer. Det er nesten én per år i landet der parlamentet velges for fem år. Italia sliter med høy arbeidsledighet, høy statsgjeld og den uløste flyktningkrisen før valget neste år. Ifølge de siste meningsmålingene er største utfordrer til de regjerende sosialdemokratene det populistiske «vekk med all nåværende politikk»-partiet 5 Star Movement (M5S), med Luigi Di Maio (31) som statsministerkandidat. I høst fikk Gentiloni gjennom en ny valglov, som gjør det vanskeligere for ett parti å få rent flertall i parlamentet. Og siden M5S har sagt at det er utelukket for dem å delta i en koalisjonsregjering, kan de bli stående uten regjeringsmakt selv om de skulle få flest stemmer ved valget. Det populistiske høyrepartiet Eurosceptic kan også gjøre et godt valg, gitt problemene Italia sliter med, og tendensene fra andre europeiske valg de siste årene.

Og selvsagt er den gamle kjenningen Silvio Berlusconi og hans sentrum-høyreparti Forza Italia med denne gangen også.

Alt ligger altså an til mer politisk kaos i Italia.

NTB Scanpix

Cuba

Type valg: Direkte parlament, indirekte president.

Når: Ikke kjent.

Styrer nå: President Raul Castro, leder av Cubas kommunistiske parti, som har alle setene i nasjonalforsamlingen.

Cubas nåværende president Raul Castro annonserte allerede da han ble gjenvalgt som Cubas president og leder av kommunistpartiet i 2013, at han nå var inne i sin siste periode.

I 2018 er Castro, som overtok presidentembetet etter sin nå avdøde bror Fidel Castro i 2008, 86 år gammel. Når den kommunistiske øystaten velger ny nasjonalforsamling, blir det opp til det nyvalgte parlamentet å utrope Cubas neste president, den første utenfor Castro-familien siden 1959.

Den opplagte kandidaten til å bli Cubas nye president er Miguel Diaz-Canel (58), som i 2013 overraskende ble utnevnt til Cubas første visepresident av Castro selv. Elektroingeniøren har vært medlem av kommunistpartiets politbyrå siden 2003, og var utdanningsminister fra 2009 til 2012.

Enda flere valg

Noen av de andre landene som holder valg i 2018: Irland, Finland, Pakistan, Colombia, Ungarn, Brasil, Thailand (muligens), Rwanda, Zimbabwe, Sør-Sudan, Tsjekkia og Belgia. Og i USA er det mellomvalg.

