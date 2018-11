Scandinavian Star-brannen til Folketinget

– Det er så mange dunkle og ubesvarte spørsmål at vi er nødt til å få en forklaring fra justisministeren, sier justispolitisk talsmann Peter Kofoed fra Dansk Folkeparti ifølge avisen Jydske Vestkysten.

Kofoed mener at det er meningsløst at forsikringssvindel som mulig motiv bak brannen ikke har blitt etterforsket, og krever at justisminister Søren Pape Poulsen fra Kristendemokraterne møter i Folketinget til en interpellasjonsdebatt.

Han ser for seg at det vil skje allerede før jul.

159 mennesker omkom, de fleste av dem nordmenn, da det brøt ut brann på Scandinavian Star våren 1990. Fergen ble satt inn på ruten Oslo-Frederikshavn fredag 6. april 1990, og brannkatastrofen inntraff på den første turen.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité stilte seg i vår bak konklusjonen i granskingskommisjonens rapport. Kontrollkomiteen mente at det er «lite sannsynlig at det kan frembringes nye og avgjørende fakta» og at det av hensyn til berørte som ønsker saken avsluttes vil være «lite hensiktsmessig med videre undersøkelser».