Tyrkia fortsetter angrepene mot kurdisk enklave i Syria

Tyrkia innledet lørdag en militæroffensiv mot Afrin-området nord i Syria i et forsøk på å drive den USA-støttede YPG-militsen ut av den kurdiskkontrollerte enklaven. Dette har ført til protester fra amerikansk hold, noe Tyrkias president avfeier.

– Vi bryr oss ikke om hva de sier. De kommer nok til å innse hvor galt det er å stole på en terrororganisasjon, sa Erdogan i helgen.

Tyrkia ser på YPG-militsen som PKK-geriljaens syriske avlegger og har satt begge grupper på sin liste over terroristorganisasjoner. USA og EU har PKK på sin terrorliste.

Minst 54 krigere, 26 av dem fra opprørsalliansen SDF, som i hovedsak består av YPG-soldater, og 19 fra tyrkiskvennlige opprørsgrupper, er de siste tre dagene drept i kamp i Afrin, ifølge tall fra eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights.

Støtte til IS

– Dette barbariske angrepet er en klar støtte til terrororganisasjonen Daesh, heter det i en uttalelse fra SDF. Daesh er et annet navn på IS.

SDF ba mandag vestlige allierte gripe inn overfor Tyrkia, noe ingenting tydet på at omverdenen kommer til å gjøre.

USAs forsvarsminister Jim Mattis bekreftet mandag at amerikanerne fikk et forhåndsvarsel om den tyrkiske operasjonen. Han betegnet videre Tyrkia som en god NATO-alliert med «legitime sikkerhetsbekymringer» i Syria.

Sluttspill

Seniorforsker Kjetil Selvik ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) tror Tyrkia gikk til angrep på Afrin for å hindre at kurderne kommer styrket ut.

– Tyrkia gjør dette fordi de er veldig bekymret for hvordan kurderne ser ut til å komme ut av sluttspillet i Syria, fordi USA har valgt kurderne som sin fremste allierte på bakken og uttalt at de skal trene kurdiske styrke til å vokte grensen mot Tyrkia, sier han til NTB.

Invitert til Sotsji

EUs utenrikssjef Federica Mogherini sier hun er «ekstremt bekymret» over Tyrkias framferd i Syria. Man må sikre humanitær tilgang, sier hun, og tilføyer at offensiven kan undergrave gjenopptakelse av fredssamtalene i Genève.

Lavrov understreker at Russland ser på kurderne som sentrale i forhandlingene om et framtidig Syria og mener at deres stemme må bli hørt.

Den russiske utenriksministeren opplyste videre at kurdiske utsendinger derfor er invitert til fredskonferansen om Syria, som etter planen skal holdes i Sotsji 29. januar.

– USA oppmuntrer

Russland anklager USA for å nøre opp under kurdisk separatisme i Syria og har foreløpig stilt seg avventende til den tyrkiske offensiven.

– Washington har aktivt oppmuntret og fortsetter å oppmuntre til separatistiske holdninger blant kurderne, sa utenriksminister Sergej Lavrov mandag.

– Dette er enten mangel på forståelse for situasjonen eller en høyst bevisst provokasjon, slo han fast.

Tyrkia overlegen

Selvik tror utfallet av den tyrkiske militæroffensiven mot Afrin er gitt.

– YPG er kjent for å være gode krigere, men Tyrkia er veldig overlegen i materiell og omringer nærmest Afrin. Om ikke USA eller andre kommer dem til unnsetting, er det stor sjanse for at YPG blir nedkjempet der, sier han.

Russland har også hatt styrker i Afrin, men har ikke grepet inn.

– Det kan se ut som om russerne har valgt å stå på sidelinjen, sier Selvik.

– Det er stor sjanse for at Tyrkia kan ta over militært i Afrin, dersom Russland lar dette skje. USA kan umulig angripe sin NATO-allierte Tyrkia, mener han.