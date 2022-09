Nå ruller fotballen igjen i Ukraina

UKRAINA: Den ukrainske ligaen har våknet igjen, etter å ha vært i dvale i et halvt år. Samtidig er ukrainerne i konflikt med Det europeiske fotballforbundet (Uefa), mens Russland vender tilbake til den internasjonale scenen.

Shaktar Donetsk måtte nøye med seg uavgjort mot Celtic på «hjemmebane» i Polen.

Bo Moshage Aftenbladet/Politiken

Tirsdag 23. august var en merkedag i Ukraina og for ukrainsk idrett. Etter at ballen hadde lagt død siden 25. februar som følge av den russiske invasjonen, ble en ny sesong i VBet Liha startet – med alle de 16 klubbene.

Omstarten av den ukrainske ligaen under mottoet «så lenge vi spiller, er vi uovervinnelige» har skapt en ny tradisjon. Når spillerne løper inn på banen på arenaene uten tilskuere, er de svøpt i det ukrainske flagget.

Ifølge det ukrainske fotballforbundet (Uaf) har initiativet røtter tilbake til 1976, da en canadisk statsborger med ukrainske røtter, under den olympiske fotballsemifinalen i Montreal mellom Sovjetunionen og DDR, avbrøt kampen ved å løpe inn på banen kledd i blått og gult og ropte: «Frihet til Ukraina».

Det snart 50 år gamle håpet om ukrainsk frihet lever i beste velgående i dag. Selv om kampene spilles uten tilskuere, er returen av fotball på høyeste nivå litt av et vendepunkt.

– At vi spiller fotball igjen i Ukraina, er et hardt slag for de russiske aggressorene, som lederen av det ukrainske fotballforbundets etiske komité, Francesco Baranca, uttrykker det til Aftenbladet/Politiken.

– At det skjer etter strenge protokoller, som foreskriver at det skal være maks 500 meter til nærmeste tilfluktsrom, er noe vi må leve med. Den 47 år gamle italienske advokaten har jobbet for Uaf i en årrekke, i forbundets kamp mot russiske kampfiksere.

– Godt for selvtilliten

Francesco Baranca forteller at Uaf-president Andriy Pavelko og Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, hadde et stort ønske om å få ballen til å rulle igjen.

– Det var et press fra høyeste hold for å få fotballen tilbake. Dette var veldig viktig for regjeringen, spesielt etter at landslaget ikke greide å kvalifisere seg til VM. Fotballen er en veldig viktig del av det ukrainske samfunnet, sier italieneren, mens fotballpresident Andriy Pavelko ifølge BBC omtalte starten av ligaen som «et tegn til verden på at Ukraina kan og vil vinne».

Jubel foran tomme tribuner i Kyiv: Shaktar Donetsk scorer vinnermålet i kampens sjette overtidsminutt, mot Chornomorets.

Francesco Baranca flyktet fra kontoret sitt i Kyiv dager etter den russiske invasjonen. De første dagene så han forskrekket på fra den italienske ambassaden i Kyiv, før han omsider klarte å komme seg ut av landet. Etter fem måneder i sitt andre hjem i Barcelona, ​​kom han tilbake forrige måned.

Nå kan han føle at den ukrainske selvtilliten vokser – ikke minst etter de siste militære gevinstene.

– Da jeg kom tilbake, fryktet jeg at stemningen skulle bli dramatisk, men i stedet møtte jeg en veldig støttende befolkning. For selv om ukrainere lider, prøver de å leve et så normalt liv som mulig. Og det inkluderer jo fotball, sier han og legger til: – Og nå har de også begynt å spille kamper igjen i Odesa, noe som er bemerkelsesverdig, siden byens strategisk viktige beliggenhet ved Svartehavet har medført at den er blitt angrepet flere ganger.

Det var FC Zorya Luhansk-midtbanespiller Yehor Nazaryna som ble sesongens første målscorer i den ukrainske ligaen, da han scoret på straffe og bidro til en 3-1-seier over FC Vorskla Poltava.

Begge klubbene holder til i den østlige delen av den krigsherjede nasjonen, men som alle andre lag i serien må de spille kampene langt hjemmefra, på arenaer som ligger i de mindre usikre og til dels mindre krigsherjede, vestlige delen av landet – ofte mer enn 1000 kilometer unna de kjente omgivelsene.

FC Zorya Luhansk deler hjemmebane med storklubben Dynamo Kyiv, og fem andre klubber, inkludert klubber fra byene Odesa og Kharkiv. Byen Uzhhorod nær den slovakiske grensen, er den nye hjembyen til FC Vorskla Poltava og tre andre klubber.

En rørende opplevelse i Warszawa

Den ukrainske kvinneligaen er også i gang igjen, men uten mesterlaget WFC Zhytlobud fra millionbyen Kharkiv, som har en kritisk beliggenhet og er beskutt fra russisk side av grensen bare 45 kilometer nordover. Men mens granatene, bombene og missilene regner fra himmelen i øst, spilles det fotball i det vestlige Ukraina, i Odessa i sør – og utenfor landets grenser.

Storklubben Shakhtar Donetsk fra den østlige delen av landet, spiller sine kamper i Champions League på Legia Warszawas stadion i Polen. Den andre ukrainske giganten, Dynamo Kyiv, spiller sine hjemmekamper i Europa League i den polske byen Krakow.

FC Rukh påfører Zorya Luhansk sesongens første poengtap på hjemmebane i Lviv.

Shakhtar Donetsk fikk en knallstart på Champions League med 4-1 borte over Leipzig, men kom tilbake til jorden da hjemmekampen i Warszawa bare ga 1–1 mot skotske Celtic.

Kaptein Taras Stepanenko var likevel lykkelig etter å opptre foran fansen. 20.697 tilskuere fulgte med på den nær utsolgte arenaen i den polske hovedstaden.

– Vi har det veldig bra her i Polen, og vil gjerne takke Legia og folket for den varme velkomsten. Og med de mange ukrainerne på tribunen, var det en veldig rørende opplevelse, forklarte den erfarne midtbanespilleren til Uefas hjemmeside.

Ifølge Shakhtars nettsider ble også hovedtrener Igor Jovicevic rørt av opplevelsen i Warszawa.

– Forbindelsen med tilskuerne var så sterk at vi svevde av gårde, meldte han.

Som et resultat av regional uro, forårsaket av pro-russiske separatister, har Shakhtar Donetsk vært langt unna klubbens en gang imponerende Donbas Arena i en årrekke. Den hjemløse storklubben spilte sist i Donetsk våren 2014. Siden den gang har de tidligere Europa League-vinnerne spilt hjemmekampene i Lviv, Kharkiv og Kyiv.

Konflikt med Uefa

Foran Celtic-kampen i Warszawa ba Shaktar Det europeiske fotballforbundet (Uefa) om lov til å spille i en spesialdesignet trøye med «reklame» for hjelp til ukrainske krigsflyktninger. Ifølge flere britiske medier ble det avvist av Uefa, med henvisning til turneringsreglementet.

«Bruk av logo for en veldedig organisasjon er ikke tillatt når det er relatert til politikk», lød begrunnelsen fra Uefa. Shakhtar Donetsk svarte med å sette i gang et frontalangrep på europeisk fotballs kraftsenter, som fortsetter å tillate den russiske kringkasteren Match TV å sende kamper fra europacup-turneringene. Match TV eies av Gazprom-gruppen, som Uefa tidligere i år sa opp en sponsoravtale verdt flere hundre millioner kroner med.

Shakhtar Donetsks sammenstøt med Uefa kom i kjølvannet av nyheten om at Uefa-medlemmet Bosnia-Hercegovina har avtalt en privatlandskamp med Russland 19. november. Den tidligere sovjetrepublikken Kirgisistan og Iran har også internasjonale vennskapskamper mot russerne på programmet.

På grunn av krigen er Russland utestengt fra deltakelse i kamper i regi av Uefa og Fifa, men privatlandskamper er noe som settes opp mellom de enkelte lands fotballforbund. I tillegg til massiv kritikk fra Ukraina har den planlagte Russland-kampen ført til protester fra flere bosniske stjernespillere.

– Jeg mangler ord, har Miralem Pjanic sagt til bosniske medier, som også har videreformidlet Inter-stjernen Edin Dzekos kommentar:

– Jeg kommer ikke til å spille den kampen, mens den ukrainske befolkningen lider, sier han.

Ordfører Benjamina Karic i den bosniske hovedstaden Sarajevo rister også på hodet. Hun minner om at Sarajevo var under beleiring av fiendtlige tropper i fra 1992 til 1996.

– Med mindre avgjørelsen endres, avslutter vi et hvert samarbeid med fotballforbundet, skriver ordføreren på Twitter, hvor også fangruppen BH Fanaticos er tydelig: Kampen må boikottes!

Ingen innvendinger fra Uefa

Uefa har også et klart standpunkt til landskampen mellom Bosnia-Hercegovina og Russland, men det er det stikk motsatte av spillernes og politikernes holdning. I en epost sendt fra Yann Hafner fra Uefas lov- og integreringsavdeling til generalsekretæren i det bosniske fotballforbundet, Adnan Dzemidzic, er det klar tale:

«Vi kan herved bekrefte at Uefa ikke har noen innvendinger mot at det bosniske fotballforbundet spiller en kamp mot det russiske fotballforbundet», heter det i e-posten, som er gjengitt i mediet Istraga.

Også Fifa synes privatkampen mellom Russland og Bosnia er en torn i øyet, men det skyldes helt andre grunner. Dagen etter starter den kontroversielle VM-turneringen i Qatar, og åpningskampen mellom verteslandet og Ecuador risikerer å få færre overskrifter enn Russlands retur til den europeiske fotballscenen.

Alt mens spillerne i den ukrainske ligaen gjør seg klare for den 14. runden av årets serie – og kanskje en snartur til bomberommet midt under kampen.