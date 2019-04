TV-komiker leder presidentvalget i Ukraina

Da 37 prosent av stemmene var talt opp mandag morgen, hadde Zelenskyj fått 30 prosent av stemmene. President Porosjenko hadde fått 17 prosent, mens tidligere statsminister Julia Timosjenko hadde fått 13 prosent av stemmene.

– Jeg er veldig glad, men dette er ikke det ferdige resultatet, sier Zelenskyj ifølge BBC og vil ikke ta seieren på forskudd.

Det endelige resultatet er ventet i løpet av mandag. Det ligger ikke an til at noen av kandidatene får mer enn 50 prosent. Dermed ligger det an til en ny valgrunde 21. april.

Zelenskyj har vært sett på som en outsider i kampen om å bli Ukrainas president, men ledet på meningsmålingene i forkant av valget.

Han har markert seg med sterk motstand mot dagens politiske ledelse, som har vært ridd av korrupsjonsanklager. På en fersk meningsmåling fra Gallup svarte kun 9 prosent at de hadde tillit til den sittende regjeringen, noe som skal være det laveste nivået i verden.

– Dette er en hard lærepenge for meg og myndighetene som helhet. Det er en grunn til å jobbe med feilene våre, sa president Porosjenko søndag.

En gruppe med internasjonale valgobservatører har varslet pressekonferanse mandag ettermiddag. Søndag opplyste ukrainsk politi at de har mottatt over 1.600 klager på uregelmessigheter i forbindelse med gjennomføringen av valget.