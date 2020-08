Frihetskjemper tror på demokrati i Hviterussland

Demonstrasjonene fortsetter i Hviterusslands hovedstad Minsk. Foto: Dmitri Lovetsky, AP/Scanpix

HVITERUSSLAND: Nesten like lenge som Lukasjenko har hatt makten, har Ales Bialiatski kjempet for demokrati og frihet til alle hviterussere. Han ser den nåværende situasjonen i Hviterussland som et mulig gjennombrudd.