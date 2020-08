Postvesenet i USA advarer om at stemmesedler kan komme fram sent

Foran et valg der en stor andel av amerikanske velgere kan komme til stemme via posten, advarer postvesenet USPS om at det kan bli store forsinkelser.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Brev med stemmesedler til nominasjonsvalget i Renton i delstaten Washington tidligere i august. Foto: Ted S. Warren / AP / NTB scanpix

NTB

USPS har varslet minst tre delstater – Michigan, Pennsylvania og Washington – om at det er stor risiko for at velgere ikke vil ha tid nok til å fylle ut stemmesedlene og returnere dem innen dagens tidsfrister, melder Reuters.

I flere delstater kan velgere be om å få stemmesedler tilsendt fram til få dager før valget.

Brevene understreker muligheten for at et antall stemmer dermed ikke kan ble telt med under presidentvalget, hvis de blir innsendt for sent.

– Delstats- og valgmyndighetene må ta med i beregningen våre operative standarder og anbefalte tidsrammer, uttaler USPS' talskvinne Martha Johnson. Hun svarer ikke på hvor mange delstater som har mottatt varselbrevene.

USPS har havnet i sentrum for en politisk strid foran presidentvalget. Etatens nye leder har innført en rekke sparetiltak som blant annet begrenser overtidsbruken. Nå meldes det om at post hoper seg opp flere steder i USA.

Det ventes en kraftig økning i antallet poststemmer i år på grunn av koronaepidemien.

I et intervju med Fox Business Network torsdag ga president Donald Trump uttrykk for at han ikke støtter nye bevilgninger til det amerikanske postvesenet fordi pengene da vil gå til poststemmer under valget. Han gjentok samtidig påstander om at stemming via posten vil føre til massivt valgfusk, noe det ikke foreligger beviser på.

Joe Bidens valgkampapparat har omtalt presidentens holdning som sabotasje.