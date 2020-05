Zuckerberg: Sosiale medier bør ikke være sannhetens voktere

Facebook-sjef Mark Zuckerberg sier store sosiale medier-selskaper ikke bør opptre som portvoktere for det politiske ordskiftet på nett.

Uttalelsen kommer etter at USAs president Donald Trump gjennom en presidentordre truer med å regulere sosiale medier og viser en klar forskjell på selskapene Facebook og Twitter.

Det var sistnevntes merking av to Trump-meldinger som villedende som førte til forargelse hos den amerikanske presidenten. Tirsdag tvitret han at stemmegivning per post ville føre til valgfusk. Twitter la til en lenke til fakta som viser det motsatte. Trump svarte torsdag med en egen presidentordre som skal slå ned på det han kaller sosiale mediers sensur.

– Jeg tror ikke Facebook eller andre plattformer på internett generelt bør være sannhetens voktere, sier Zuckerberg i et intervju med kanalen CNBC.

Zuckerberg sier at mens Facebook ikke vil bestemme hva som er sant eller ikke, har selskapet grenser for hvilken informasjon som kan publiseres. Det inkluderer blant annet falske opplysninger om medisin og helse, undertrykking av velgere og svindel.

– Jeg tror generelt at det er viktig å gi rom for mange stemmer som mulig og vise særlig hensyn til det politisk ordskiftet, sier han.