Voldelige uroligheter i hele USA, portforbud innført i 25 byer

Over hele USA er det voldelige sammenstøt og mange skadde. 25 byer i 16 delstater har innført portforbud, og nasjonalgarden er kalt inn i seks delstater.

Nasjonalgarden i Minnesota på Lake St., nær S. Chicago Ave., like ved stedet George Floyd ble pågrepet. Det er ventet nye demonstrasjoner og opptøyer. Foto: David Joles / Star Tribune / AP / NTB scanpix

Skjebnen til George Floyd, som døde mandag etter å ha blitt utsatt for en svært hardhendt pågripelse, har satt sinnene i kok over hele USA. Store, fredelige demonstrasjoner over hele USA gikk lørdag over i mer ampre tilstander mellom deltakere og politi.

I mer enn 30 storbyer i USA raste demonstrasjoner og opptøyer utover ettermiddagen og kvelden. I et forsøk på å få folk til å holde seg hjemme, innførte 16 av delstatene portforbud i til sammen 25 byer, med vekslende hell.

Opprørspoliti i fullt beskyttelsesutstyr bruker tåregass og sjokkgranater for å holde rasende demonstranter unna da de forsøkte å storme politistasjonen i Minneapolis og nektet å forholde seg til portforbudet i byen. Inntil da hadde både politi og soldater fra nasjonalgarden forsøkt å holde en lav profil og unngå konfrontasjon med demonstranter, av frykt for å forverre situasjonen i byen der alt begynte.

I Washington DC bistår nasjonalgarden i å sikre Det hvite hus, mens president Donald Trump bivåner det hele fra innsiden.

Demonstranter utsatt for tåregass nær Det hvite hus i Washington. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Politiet i New York arresterer en demonstranter foran Trump Tower lørdag. Foto: Wong Maye-E / AP / NTB scanpix

En hån mot Floyd

I Minneapolis samlet menneskemengder seg på stedet der George Floyd ble arrestert og utsatt for den røffe behandlingen av fire polititjenestemenn. Minnesota-guvernør Tim Walz påpekte at fredelige demonstrasjoner er tillatt og at ro og orden må gjenopprettes i byen for å hedre Floyds minne.

Samtidig påpeker Walz at de voldsomme opptøyene som har preget delstaten og resten av USA de siste dagene, er en hån mot Floyds minne.

– Dette dreier seg ikke på noen som helst måte lenger om dødsfallet til George Floyd. Dette dreier seg om angrep på sivilsamfunnet og om å spre frykt og ødeleggelse, sa Walz.

Han har mobilisert hele delstatens nasjonalgarde, 2.500 soldater. Det har ikke skjedd siden andre verdenskrig.

Nasjonalgarden i Minnesota skriver på Twitter at de nå har rundt 4.100 soldater utplassert i delstaten, og at styrken der er ventet å komme opp i 10.800. Fredag var de 700 i tjeneste.

Folk minnes George Floyd i stillhet lørdag, på hjørnet av Chicago Avenue og East 38th Street i Minneapolis der pågripelsen av ham fant sted. Foto: Dave Schwarz / St. Cloud Times / AP / NTB scanpix

Angriper politiet

Lørdag ettermiddag og kveld begynte den ene etter den andre av byene å kunngjøre portforbud. Philadelphia har allerede utstedt portforbud som gjelder for søndag kveld også.

I tillegg er det ifølge CNN seks delstater som har bedt om bistand fra nasjonalgarden: Minnesota, Georgia, Ohio, Colorado, Denver og Kentucky, i tillegg til hovedstadsområdet District of Columbia, hvor Washington ligger.

Innbyggere oppfordres til å holde seg unna bysentrum, men det er også blitt hevdet at mange involvert i voldelighetene er bråkmakere som kommer fra andre delstater.

I Minneapolis er det imidlertid 43 av de 51 som er arrestert i urolighetene siden torsdag som har bostedsadresse i delstaten Minnesota, så der stemmer i så fall ikke den teorien.

I Minneapolis, New York, Los Angeles, Washington DC, Chicago og flere av de andre byene er det i stor grad politiet som er målskive nummer én, men også journalister er blitt utsatt for angrep i opptøyene.

Det er unntakstilstand i Nashville, der rettsbygningene er satt fyr på. Foto: Andrew Nelles / The Tennessean / AP / NTB scanpix

Demonstranter på taket til en Secret Service-bil utenfor Det hvite hus, med knust frontrute og sprayet ned med skjellsord rettet mot makten i landet. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB scanpix

Anklager venstreradikale for å kuppe protestene

President Donald Trump anklager «radikale venstrekrefter» for å stå bak den landsomfattende uroen og tilbyr militærhjelp til Minnesota. Også justisminister William Barr advarte om at venstreradikale «er i ferd med å kuppe» demonstrasjonene mot politivold og sier det er planlagt.

– Vi har vårt militære klart, villig og i stand, sa Trump før han lørdag dro til Florida.

Etter at Trump hadde sett på oppskytingen av SpaceX på Cape Canaveral, rettet han igjen oppmerksomheten mot urolighetene i USA.

Trump sier rettsstaten er «kronjuvelen i landet», og gjorde det klart at hans styre ikke bare ville slå ned på all gjengvold, men også stoppe den helt og holdent.

Kort tid etter klatret demonstranter opp på bilene til Secret Service utenfor Det hvite hus i Washington og vandaliserte og sprayet ned kjøretøyene.

Politibil i brann i Los Angeles lørdag. Foto: Ringo H.W. Chiu / AP / NTB scanpix

Kongresskvinnen Joyce Beatty (med rød sekk) forsøker å gripe inn mens politiet i Columbus i Ohio bruker pepperspray mot demonstranter under lørdagens protester. Det er innført portforbud i byen natt til søndag. Foto; AP / NTB scanpix

Avviser obduksjonsrapport

Ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten døde ikke George Floyd av kvelning alene. Han skal også ha hatt underliggende hjerteproblemer.

Disse to faktorene, kombinert med hans generelle helsetilstand og at han kan ha vært påvirket av rusmidler, er den sannsynlige dødsårsaken, står det i den offisielle foreløpige obduksjonsrapporten utarbeidet av delstatsmyndighetene i Minnesota og som flere amerikanske medier siterer.

Floyds familie avviser at han hadde underliggende helseproblemer og har engasjert en uavhengig patolog for å få utført en ny obduksjon.

Familiens advokat Ben Crump sier Floyds etterlatte ikke stoler på «noe som kommer fra Minneapolis-politiet».