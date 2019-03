– FBI har fått tyvegods fra innbrudd i nordkoreansk ambassade

I det som The New York Times omtaler som en av de rareste hendelsene internasjonalt i manns minne, gikk en væpnet gruppe til angrep på Nord-Koreas ambassade i Madrid 22. februar. Deretter forlot de stedet. Naboer meldte at de hørte kvinneskrik, men ambassaden ønsket ikke å snakke om saken med spansk politi.

Tirsdag ble saken enda rarere da dommer José de la Mata i en rapport skrev at en mexicaner bosatt i USA ledet angrepet og senere tilbød «audiovisuelt materiale» til FBI.

Lederen, identifisert som Adrian Hong Chang, ankom ambassaden og ba om å få møte ambassadens økonomisjef Yun Sok So. Han presenterte et falskt forretningskort der han identifiserte seg som Matthew Chao, som partner i et selskap han kalte Baron Stone Capital. Hong Chang hadde med seg ni andre personer. De dro fram kniver, macheter, metallrør og kopier av luftvåpen og angrep ambassadens ansatte, ifølge rapporten.

– Det er vår vanlige praksis å verken bekrefte eller avkrefte at det pågår etterforskning, uttaler FBI.

Lee Wokosky, som har vært ansatt i USAs utenriksdepartement og det nasjonale sikkerhetsrådet, sier han er blitt engasjert som juridisk rådgiver for gruppen som kaller seg Provisional Government of Free Joseon eller Cheollima Civil Defense.

– Mange av dommer de la Matas antakelser er unøyaktige, sier Wolosky, og legger til at gruppens oppgave er å hjelpe folk som prøver å flykte fra Nord-Korea.