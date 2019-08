Ekspert tror ikke USAs våpenlover vil endres

Professor Dag Blanck mener at tilgangen på våpen er hovedproblemet i USA, ikke at amerikanerne er mer voldelige enn andre. Han tror ikke at våpenlovene vil bli endret i kjølvannet av de siste blodige hendelsene.

Blanck, som er professor i nordamerikastudier ved Universitetet i Uppsala, tror at skytingen ganske sikkert vil utløse en opphetet debatt i USA, og at tilgangen på våpen vil stå i sentrum.

Men han venter ingen innskjerping av reglene for å kjøpe og eie våpen.

-Det kommer krav fra demokratisk hold og fra dem som kjemper for større regulering av våpenmarkedet. De første reaksjonene er alltid preget av opprørthet og sjokk, deretter følger kravene om begrensninger. Men heller ikke nå vil det føre til noe, sier Blanck.

Gang etter gang

Han viser til at USA har gjennomlevd slike masseskytinger utallige ganger uten at politikerne har gjort noe håndfast for å redusere faren for gjentakelser, spesielt ikke republikanerne.

Det er ifølge Blanck to hovedårsaker til dette: For det første er retten til å bære våpen nedfelt i grunnloven og for det andre er våpenindustrien en uhyre mektig aktør i amerikansk politikk.

-Våpenprodusentene gir mye penger til politiske kandidater og sørger for at det til enhver tid er representanter i Kongressen som motsetter seg innskjerping av regelverket, sier Blanck.

Han sier at mange spør seg om hvorfor USA skiller seg fra andre land når det gjelder slike massakrer. Og han mener at svaret er tilgjengeligheten på våpen.

Hets mot innvandrere

Trumpadministrasjonens retorikk om hvordan innvandringen fra latinamerikanske land undergraver USAs sikkerhet har skapt en opphetet stemning i mange leirer.

Blanck mener at dette vil nå nye høyder dersom det bekreftes at drapsmannen i El Paso var påvirket av denne tenkningen og at skytingen var rasistisk motivert.

Den største minoritetsgruppen i USA er personer av latinamerikansk opprinnelse. Dette er også en gruppe som vokser raskt.

-Det finnes prognoser om at den hvite befolkningen vil være en minoritet i løpet av 20 år. Noen hvite føler seg truet av denne utviklingen. Trumps kjernevelgerne er hvite, eldre personer, og denne frykten spiller presidenten på i sin kampanje for gjenvalg, sier Blanck.