Shorten erkjenner nederlag ved valget i Australia

Shorten sa han hadde gratulert Morrison med seieren og kunngjorde at han selv går av som partileder etter det uventede nederlaget.

– Det er åpenbart at Labor ikke blir i stand til å danne regjering, sa han til dypt skuffede partiarbeidere sent lørdag kveld.

– Labors neste seier kommer med partiets neste leder, og den kommer allerede ved neste valg, sa Shorten videre.

Partiene i statsminister Scott Morrisons konservative koalisjonsregjering gjorde det bedre enn ventet etter at meningsmålinger og valgdagsmålinger på forhånd hadde dømt ham nord og ned.

Ifølge Australian Broadcasting Corp har koalisjonen vunnet 74 valgkretser, mens Labor har tatt seieren i 65 valgkretser. Tolv mandater er ennå ikke avklart i nasjonalforsamlingen som har 151 seter.

En regjering må ha flertall bak seg, men det kan også bli aktuelt med en mindretallsregjering med støtte fra uavhengige representanter.

Snudde på tampen

Så sent som etter den første valgdagsmålingen lørdag morgen gikk spådommene ut på at Labor ville vinne, og at Labor-lederen Bill Shorten ville bli ny statsminister. I den fikk Labor 52 prosent, mens regjeringskoalisjonen fikk 48 prosent.

En siste meningsmåling kvelden før valgdagen gjort på oppdrag fra avisene Sydney Morning Herald og The Age av Ipsos bekreftet det samme som tidligere: Sentrum-venstre-orienterte Labor ledet med 51 prosent, mens Morrisons koalisjon lå an til å få 49 prosent av stemmene.

Men i de siste ukene av valgkampen har Morrison åpenbart profittert på å ha ført en negativt ladet kampanje mot Labor, særlig rettet mot eldre, mer bemidlede velgere, som han har lovet lavere skatter.

Med støtte fra høyreorienterte medier har Morrison fått gjennom budskapet om hvor lite skattelette denne velgergruppa kan vente seg med ny regjering.

Klima sentralt

Økonomi og klima er nøkkelordene som har preget valgkampen de siste ukene.

Morrison kjørte sin valgkamp på slagord rundt stabilitet og bedre økonomisk styring, mens Shorten fokuserte på klimautfordringene, synliggjort etter fjorårets katastrofesesong med flommer, skogbranner og rekordtørke.

Shorten lovte at med ham ved roret ville Australia forplikte seg til å redusere sine utslipp med 45 prosent i forhold til 2005, et langt mer ambisiøst mål enn landets nåværende mål om en reduksjon på 26–28 prosent.

– Verden vil merke det hvis Labor blir valgt: Australia er tilbake i kampen mot klimaendringer, sa Shorten til reporterne da han avla stemme i hjembyen Melbourne, før han tok seg en pølse i brød.

Alle skal med

Statsminister Morrison stilte opp og delte selv ut pølser ved stemmelokalene ved Norwood-skolen i Launceston i delstaten Tasmania. Noen store klimaløfter ledsaget imidlertid ikke pølsene hans.

En som tapte sitt valg på grunn av klimasaken, var tidligere statsminister Tony Abbott, som en gang kalte alt snakk om klimaendringer for søppel. Han tapte i sin valgkrets utenfor Sydney mot en uavhengig kandidat, den tidligere alpinisten og medaljevinneren i OL, Zali Steggall. Hun lovte både skattelette for barnefamilier og seriøse tiltak mot global oppvarming.

151 plasser i Representantenes hus og 40 av 76 seter i Senatet skal fordeles etter lørdagens valg. Partiet eller koalisjonen med flest plasser kan danne regjeringen for minst tre år.

I Australia er det obligatorisk å stemme ved valg. Hvis man ikke gjør det, straffes det med forelegg på rundt 20 dollar, som tilsvarer drøyt 120 kroner. Hele 16,4 millioner australiere er registrert, og over fire millioner har forhåndsstemt.