Pelosi og Sanders reagerer kraftig på at Israel nekter kongresspolitikere innreise

– Det er avskyelig at en fanatiker som Trump angriper @Rashida Tlaib og @IlhanMN på denne måten. Å være imot Netanyahus politikk er ikke «å hate det jødiske folket». Vi må stå sammen mot dem som fremmer hat og rasisme i Israel, Palestina, USA og overalt, skriver Bernie Sanders, som kjemper for å bli Demokratenes presidentkandidat, på Twitter.

Også Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet, retter kraftig kritikk mot Israels vedtak, som han mener vil skade forholdet mellom USA og Israel.

Lederen i Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, er heller ikke nådig. Hun sier at vedtaket er «under verdigheten til den store staten Israel». Hun retter også skytset mot Donald Trump og sier at hans oppfordring til Israel om å nekte de to kvinnene innreise er «et tegn på uvitenhet og manglende respekt, og under verdigheten til presidentens kontor».

– De er en skam!

Beslutningen om innreisenekt ble kunngjort kort tid etter at den amerikanske presidenten la ut en Twitter-melding om de to politikerne.

– Det vil vise stor svakhet hvis Israel lar representanten Omar og representanten Tlaib komme på besøk. De hater Israel & alle jødiske mennesker & det er ingenting som kan bli sagt eller gjort for å endre meningene deres. Minnesota og Michigan vil få det tøft med å få dem gjenvalgt. De er en skam! skriver Trump.

Omar og Tlaib ble begge valgt inn i Representantenes hus i fjor, som de første muslimske kongresskvinnene noensinne.

De skulle etter planen ha ankommet Tel Aviv søndag. Israel har tidligere signalisert at de ville få innreisetillatelse, men de siste dagene har saken blitt diskutert på høyt nivå i regjeringen, også av statsminister Benjamin Netanyahu.

– Presset siden forrige uke

Allerede i forrige uke ble det meldt at Trump presset Netanyahu for å få ham til å nekte de to kvinnene innreise, ifølge The New York Times.

Saken skal fortsatt ha vært til diskusjon da Trump sendte ut den omstridte meldingen torsdag morgen. Ikke lenge etter opplyste viseutenriksminister Tzipi Hotovely til israelsk rikskringkasting at en avgjørelse var tatt.

– Vi vil ikke gi innreisetillatelse til dem som avviser vår eksistensberettigelse i verden, sa Hotovely.

Israels innenriksdepartement viser til at de to politikerne har drevet «boikottaktiviteter mot Israel» i strid med landets antiboikottlov. Loven åpner for at personer kan nektes innreise hvis de støtter boikott av israelske produkter og selskaper.

Israel-kritikk

Både Omar og Tlaib er uttalte kritikere av Israels okkupasjon og politikk overfor palestinerne. De har også uttrykt støtte til boikott-bevegelsen BDS, som går inn for boikott av israelske varer og selskaper i protest mot okkupasjonen av palestinske områder.

De to demokratene har sterkt avvist anklager om antisemittisme. De hadde planlagt å besøke både Vestbredden og Øst-Jerusalem, begge områder som er okkupert av Israel i strid med folkeretten.

Blant dem som mener at Israels beslutning er feilslått, er den proisraelske lobbyorganisasjon AIPAC, som i et innlegg på Twitter skriver at selv om den er uenig med de to kvinnene i sak, så mener den at alle kongressmedlemmer bør få besøke og oppleve Israel selv.

– Reis hjem!

Omar og Tlaib har flere ganger tidligere vært gjenstand for Trumps vrede på Twitter.

I et innlegg tidligere i sommer ba presidenten kvinnelige demokrater i Kongressen reise tilbake til de «ødelagte og kriminalitetsinfiserte stedene de kom fra». Innlegget, som av demokrater ble stemplet som rasistisk, var etter alt å dømme rettet mot Omar og Tlaib og to andre minoritetskvinner i Kongressen.

Både Omar og Tlaib er amerikanske statsborgere. Tlaib er født i USA av palestinske foreldre fra Vestbredden, mens Omar kom til USA som flyktning fra Somalia da hun var liten.

Enkelte har anklaget Omar for antisemittiske synspunkter som følge av at hun har hevdet at penger fra den israelske lobbyen påvirker Kongressens politikk, en uttalelse hun senere har beklaget.