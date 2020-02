Sveitserne splittet før folkeavstemning om lov mot homofobi

Sveits holder søndag en folkeavstemning om hvorvidt dagens forbud mot diskriminering av etniske og religiøse minoriteter også skal gjelde seksuelle minoriteter.

En luftballong i regnbuefarger under en luftballongfestival i de sveitsiske alpene sist søndag i januar. Foto: Foto: Jean-Christophe Bott / Keystone via AP / NTB scanpix

NTB

Lovendringen ble vedtatt av den sveitsiske nasjonalforsamlingen i 2018. Men to partier som var imot endringen – høyrepopulistiske SVP og kristne EDU – har nå presset fram en folkeavstemning fordi de mener at lovendringen vil føre til sensur og innskrenking av ytringsfriheten.

Den nye loven innebærer ikke kriminalisering av homofobiske ytringer som blir fremsatt i private sammenhenger der familie og venner er til stede. Men den forbyr krenkende offentlige uttalelser og diskriminering av homofile personer. Det blir i tillegg forbudt å tilskynde til hat mot homofile, både skriftlig og muntlig, samt i form av bilder og håndbevegelser.

Forbyr ikke debatt

Regjeringen har understreket at det fortsatt vil være mulig å ha debatter som hvorvidt det for eksempel skal være lov med likekjønnede ekteskap. Den nye loven forbyr heller ikke vitser, uansett hvor vulgære de er.

En av lovens støttespillere er Jean-Pierre Sigrist (71), som jobber for homofiles rettigheter. Han mener at en slik lov kunne ha hindret at han ble banket opp for 40 år siden.

– Og kanskje jeg ikke ville ha blitt ledd av da jeg gikk til politiet, sier Sigrist, som mener at loven vil beskytte mot homofobi.

Avstanden minker

Meningsmålinger viser at det er et flertall av sveitsiske velgere som vil si ja til loven, men de siste månedene har avstanden mellom tilhengerne og motstanderne blitt mindre.

Alle de største partiene i Sveits støtter loven, med unntak av Sveitsisk folkeparti (SVP/UDC) som er det største partiet i nasjonalforsamlingen.

Grupperinger som kjemper for homofiles rettigheter, er også splittet. Enkelte mener at homofile ikke trenger spesiell beskyttelse.

– Jeg kjemper for at min seksualitet skal bli akseptert og normalisert. For meg betyr det også å ikke be om særbehandling, sier Michael Frauchiger, som har startet en egen nei-kampanje blant homofile.

