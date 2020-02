Trump: USA har drept al-Qaida-topp i Jemen

USAs president Donald Trump bekrefter at amerikanske styrker har drept lederen av al-Qaida på den arabiske halvøy (Aqap), Qasim al-Rimi, i Jemen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

USAs president Donald Trump sier i en uttalelse at amerikanske styrker har drept lederen av al-Qaida på den arabiske halvøy (Aqap) i Jemen, Qasim al-Rimi. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Et bilde av al-Qaida-flagg avbildet i Jemen. Lederen av al-Qaida på den arabiske halvøy (Aqap), Qasim al-Rimi, er drept, ifølge USA. Foto: Arkivfoto: AP / NTB scanpix

– På ordre fra president Donald Trump gjennomførte USA et antiterrorangrep i Jemen som med suksess eliminerte Qasim al-Rimi, en grunnlegger og leder av al-Qaida på den arabiske halvøy (Aqap), sier Trump i en uttalelse fra Det hvite hus.

– Under al-Rimi har Aqap begått urimelig vold mot sivile i Jemen og forsøkte å begå og inspirere til en rekke angrep mot USA og våre styrker, sier Trump videre.

– Hans død svekker Aqap og den globale al-Qaida-bevegelsen ytterligere, og den bringer oss tettere på å eliminere trusler, som disse gruppene utgjør for vår nasjonale sikkerhet, uttaler han videre.

Angrep i Florida

Al-Rimi tok over som Aqap-leder etter at Nasser al-Wahishi ble likvidert i et amerikansk droneangrep i 2015.

Ifølge Trump startet al-Rimi i al-Qaida på 1990-tallet og jobbet i Afghanistan for Osama bin Laden. Han var også nestlederen til al-Qaidas leder Ayman al-Zawahri.

Søndag påtok Aqap seg ansvaret for et angrep der en saudiaraber drepte tre personer på en militærbase i Florida i desember. Åtte personer ble også såret i angrepet i et klasserom.

Gjerningsmannen ble drept av politiet, og han er identifisert som en 21 år gammel fenrik i det saudiarabiske luftvåpenet som var i USA på opplæring.

Amerikanske myndigheter har slått fast at det dreide seg om en terrorhandling, men de har ikke anklaget Aqap eller noen annen gruppe for å stå bak.

Antydet angrep

Trump antydet allerede forrige uke at en al-Qaida-topp var blitt drept i et droneangrep i Jemen. Han bekreftet tilsynelatende i meldingene at det var snakk om Qasim al-Rimi, men Det hvite hus ville ikke lørdag bekrefte det. Heller ikke CIA ønsket å kommentere det.

Droneangrepet skal ha skjedd 25. januar, ifølge stammeledere i Wadi Ubaidah-området i provinsen Maarib. Dette er kjent som et kjerneområde for al-Qaida på den arabiske halvøy, som er terrornettverkets jemenittiske fløy.

USAs drap på al-Qaida-lederen kommer litt over en måned etter USAs drap på den høytstående iranske generalen Qasem Soleimani.

Publisert: Publisert: 7. februar 2020 06:07

Mest lest akkurat nå