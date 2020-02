Trump hevder al-Qaida-topp i Jemen er drept

Amerikanske styrker har drept lederen av al-Qaida på den arabiske halvøy (Aqap), Qasim al-Raymi, sier president Donald Trump.

– På ordre fra president Donald Trump gjennomførte USA et antiterrorangrep i Jemen som med suksess eliminerte Qasim al-Raymi, grunnleggeren og lederen av al-Qaida på den arabiske halvøy (Aqap), som også var nestlederen til al-Qaidas leder Ayman al-Zawahri, sier Trump i en kunngjøring.

– Under Rimi har Aqap begått urimelig vold mot sivile i Jemen og forsøkte å begå og inspirere til en rekke angrep mot USA og våre styrker, heter det videre.

Fengslet i Jemen

Raymi sluttet seg som tenåring til Osama bin-Laden og al-Qaida i Afghanistan på slutten av 1990-tallet, men vendte hjem til Jemen noen år senere. Der ble han pågrepet i 2004 og dømt til fem års fengsel etter flere terroraksjoner mot ambassader i Sana.

To år senere rømte han fra fengselet sammen med Nasir al-Wuhayshi, og sammen bygde de to opp det som skulle bli al-Qaida på den arabiske halvøy (Aqap).

Wuhayshi, som i mange år var Osama bin Ladens betrodde sekretær og senere ble utpekt til Zawahris nestkommanderende, var ledet for Aqap. Da han ble likvidert i et amerikansk droneangrep i 2015, overtok Raymi som leder.

Flere forsøk

Qasim al-Raymi kom tidlig i søkelyset til vestlig etterretning og i 2007 kom det rapporter om at han var drept.

To år senere var han mål for et amerikansk missilangrep i Jemen, men slapp fra det med livet i behold.

I 2010 hevdet sikkerhetsstyrkene i Jemen å ha drept al-Qaida-toppen i et angrep mot to biler. Seks menn ble drept i angrepet, men Raymi skal ha vært en av de to som overlevde.

I januar 2017 gjorde USA nok et forsøk på å likvidere ham i Jemen, men også dette slo feil. En amerikansk spesialsoldat og flere sivile ble drept i aksjonen, og i en video etterpå hånet Raymi president Trump for å ha mislykkes.

31. januar meldte The New York Times at han var drept i et amerikansk droneangrep to dager tidligere, og dagen etter hevdet Trump det samme. Torsdag gjentok dette i en kunngjøring. Noen bekreftelse fra Aqap har imidlertid ikke kommet.

Uklare følger

Hvilke følger drapet på 41-åringen eventuelt vil få for Aqaps mulighet til å operere, er høyst uklart. Trump mener betydningen er stor.

– Hans død svekker Aqap og den globale al-Qaida-bevegelsen ytterligere, og den bringer oss nærmere å eliminere trusler som disse gruppene utgjør for vår nasjonale sikkerhet, heter det i kunngjøringen fra ham.

En rapport fra generalinspektøren for det amerikanske forsvarsdepartementet nylig, tyder imidlertid ikke på at slike likvideringer har nevneverdig effekt.

Ikke svekket

Rapporten viser til USAs likvidering av IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadis i Syria i oktober og konkluderer med at den ytterliggående islamistgruppen ikke ble svekket av den grunn.

– IS består og har en intakt kommando- og kontrollstruktur, hemmelige nettverk i byer og et nærvær på store deler av den syriske landsbygda, heter det.

– Baghdadis død resulterte ikke i noen umiddelbar svekkelse av IS, heter det videre i rapporten, som bygger på informasjon fra USAs sentralkommando (Centcom) og militære etterretningstjeneste (DIA).

