Trumps niese får snakke fritt om kontroversiell bok

En rett i New York opphevet mandag et midlertidig forbud som var ilagt Mary Trump. Hun får dermed snakke om sin kontroversielle bok om onkelen, USAs president.

NTB-AP

Tirsdag kommer niesens bok «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man».

Forlaget har fremskyndet utgivelsesdatoen med to uker etter at en domstol avviste et søksmål fra Trump-familien, som forsøkte å få til et midlertidig forbud mot å utgi boken.

Robert Trump, Donalds bror og Marys onkel, mener den er i strid med en taushetspliktavtale signert av Mary Trump i 2001. Hun får ikke selv distribuere boka, men retten mener forlaget ikke er del av avtalen. Dermed får de trykke og distribuere den.

Mandag avviste en rett i New York Robert Trumps forøkt på også å nekte Mary Trump å snakke om boken.

Dommer Hal B. Greenwald peker på at taushetspliktavtalen fra 2001, sett i lys av Trump-familiens situasjon i 2020, ikke holder mål og at et forbud ikke ville være hensiktsmessig all den tid boka er trykket og distribuert i stort antall.

Greenwald understreker at avtalen fra 2001 i hovedsak omhandler økonomiske aspekter som trolig var mer interessante for to tiår siden.

– På en annen side er trolig taushetspliktdelen av avtalen mer interessant nå i 2020 med det forestående presidentvalget, skriver dommeren.

Han skriver videre at Robert Trump ikke har kunne vise hvordan boka kunne skade ham eller offentligheten.

Kvelden før utgivelsen toppet boka Amazon.com sin liste over mestselgende bøker.

Mary Trump, som er klinisk psykolog, er datter av Donalds bror Fred Trump Jr., som døde i 1981. Hun omtaler sin egen familie som «giftig».