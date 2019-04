Apples resultat faller

Omsetningen falt 5 prosent til 58 milliarder dollar.

Resultatet er likevel bedre enn Wall Streets forventninger, og Apple-aksjen steg rundt 4 prosent i etterhandelen i New York.

Salget av mobiltelefoner går tregere, og mobilsalget falt 17 prosent i første kvartal. Omsetningen for selskapets iPhone-modeller var på 31 milliarder dollar, noe under analytikernes forventninger.

Samtidig viser resultatet bedre enn forventede tall fra Apples nye produkter og tjenester. For selskapet er det viktig å sikre inntekter fra de rundt 1,4 milliarder Apple-enhetene som er i bruk verden rundt.

For kommende kvartal mener Apple at salget i Kina kommer til å øke og at omsetningen vil nå et høyere nivå enn tidligere forventet.