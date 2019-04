Mueller-rapporten i bokform inn på bestselgerliste

Justisminister William Barr publiserte torsdag en sladdet utgave av den 448 sider lange rapporten på internett. Det hindret ikke tre forlag – Scribner, Melville House og Skyhorse, fra å kappes om å være først til å gi ut samme rapport i dødt tre-format.

Scribners versjon, som også omfatter analyser fra Washington Post, lå lørdag på førsteplass på Amazons bestselgerliste. Skyhorses utgivelse var nummer to på listen. Melville Houses utgave var på plass nummer fire.

De tre bøkene selges for mellom 7 og 10 dollar og er foreløpig tilgjengelig kun som forhåndsbestilling. Utgiverne har satt som mål å få bøkene ut i butikker og i postkassene innen de nærmeste dagene.

Det er ikke første gang at offentlig tilgjengelige rapporter blir utgitt i bokform mot betaling. Tidligere har det samme skjedd med Starr-rapporten, der tidligere president Bill Clintons forhold med Monica Lewinsky ble omtalt, og 11. september-kommisjonens rapport.

Muellers rapport handler om russisk innblanding i presidentvalget og i Donald Trumps valgkamp i 2016. Mueller konstaterer at han har funnet bevis for at Russland forsøkte å påvirke valget, men at det ikke er funnet bevis på samarbeid mellom Trumps valgkampstab og Russland.