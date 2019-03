Flere juridiske floker venter for Trump

I New York er føderale og delstatlige etterforskere langt inne i sine egne undersøkelser rundt Trump og folkene i hans omkrets. Granskere ser blant annet på mulig korrupsjon i presidentens innsettelseskomité for to år siden og på utbetalinger for å få folk til å tie, skandalen som endte med at Trumps advokat Michael Cohen erklærte seg skyldig i valgkamplovbrudd.

– De er høyst reelle og alvorlige. Hvis du er Trump, må dette, på ett vis, føles som en større trussel enn russlandsgranskingen, sier Patrick J. Cotter, en tidligere føderal aktor i New York.

Den delstatlige påtalemyndigheten i New York har nylig startet en sivilrettslig gransking av påstander om at Trump overdrev sin egen formue da han søkte om lån for eiendomsprosjekter og et mislykket forsøk på å kjøpe fotballaget Buffalo Bills. En tilsynsmyndighet skal undersøke om Trump har gitt feilaktige opplysninger til forsikringsselskaper.

Trump har avvist etterforskningene i New York og mener de er politisk motivert. Det punktet kommer han trolig til å gjenta i kjølvannet av Muellers rapport, skriver nyhetsbyrået AP. Søndag konkluderte justisdepartementet med at Mueller etter to år ikke hadde funnet bevis for at Trumps valgkampapparat «konspirerte og koordinerte» med russerne for å påvirke valget i 2016.