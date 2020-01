Iran innrømmer å ha skutt ned ukrainsk fly

I en offentlig uttalelse innrømmer Iran at de skjøt ned det ukrainske flyet onsdag, og sier det skyldtes «menneskelig svikt».

Redningsarbeidere på stedet der flyet styrtet Shahedshahr, sørvest for Teheran i Iran. Foto: Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB scanpix

Alle de 176 personene som var om bord på flyet døde i ulykken onsdag. Foto: Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB scanpix

Uttalelsen ble sendt på iransk statlig TV tidlig lørdag morgen.

Landet har i flere dager nektet for at de hadde skyld i flystyrten, men bekrefter imidlertid nå beskyldningene fra blant annet Canada og USA som tidlig sa at de hadde opplysninger som tydet på at flyet ble skutt ned.

Beklager

I uttalelsen heter det at flyet feilaktig ble registrert som et «fiendtlig mål», etter at det vendte mot et «sensitivt militært senter» tilhørende Revolusjonsgarden.

Videre heter det at militærets beredskap var på høyeste nivå grunnet den spente situasjonen med USA.

– Under de forutsetningene, grunnet menneskelig svikt og på en utilsiktet måte, ble flyet rammet, heter det i uttalelsen.

De beklager hendelsen og sier at de vil oppdatere sine systemer for å forhindre at noe slikt skjer igjen. Samtidig melder Iran at de ansvarlige bak angrepet vil bli straffeforfulgt.

Det samme lover president Hassan Rouhan i en uttalelse lagt ut på Twitter.

– Ytterligere etterforskning pågår for å identifisere og straffeforfølge alle årsakene til denne store og utilgivelige feilen, skriver han.

Skylder på USA

Opplysningene bekreftes også av Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif på Twitter , hvor han beskylder USA for at svikten kunne finne sted.

– Menneskelig svikt på krisetidspunktet provosert fram av amerikansk hensynsløshet førte til katastrofe, skriver ministeren og sender sin dypeste beklagelse og kondolanse til de berørte.

– En trist dag, slår han fast.

Alle de 176 menneskene om bord mistet livet da det ukrainske Boeing 737-800-flyet gikk i bakken kort tid etter avgang fra Irans hovedstad Teheran onsdag.

Flyet var på vei til Ukrainas hovedstad Kiev.

