Tornado-rekord i USA

Et stort antall mennesker ble skadd og sendt til sykehus etter at en stor tornado rammet utkanten av Kansas City tirsdag kveld lokal tid.

Mark Duffin søkte tilflukt under en madrass i kjelleren sammen med et av barna sine mens huset deres kollapset rundt dem. 48-åringen er likevel glad det ikke gikk enda verre.

– Kona er i live, familien er i live, jeg er i live, sier Duffin til nyhetsbyrået AP.

Natten i forveien var det delstatene Ohio og Indiana som ble rammet. I byen Celina i Ohio døde en eldre mann da en bil krasjet inn i huset hans mens en tornado herjet i området.

Stigende dødstall

Tirsdag var tolvte dag på rad der det ble registrert åtte eller flere tornadoer i USA. Den gamle rekorden fra 1980, da det var elleve slike dager på rad, ble dermed slått.

I gjennomsnitt har det oppstått 27,5 tornadoer hver dag. Minst sju mennesker er omkommet den siste uka, og dødstallet som følge av tornadoer siden årsskiftet nærmer seg 40.

Tornadoene kommer ofte i forbindelse med kraftige tordenvær, og kraftig nedbør har ført til flom i flere delstater. I deler av Arkansas ventes det rekord-flom torsdag, skriver CNN.

Et høytrykk sørøst i USA kombinert med et lavtrykk over Rocky Mountains har lagt forholdene godt til rette for tordenvær og tornadoer de siste ukene. Værsystemene ser foreløpig ikke ut til å flytte seg, ifølge Patrick Marsh fra Storm Prediction Center.

Tornadovarsel i Washington

I løpet av den siste uka har det vært tornadovarsler både i New York City og hovedstaden Washington.

– Klimakrisen er reel, folkens, skrev den demokratiske kongressrepresentanten Alexandria Ocasio-Cortez på Instagram etter at tornadoalarmen gikk i hovedstaden.

Både Ocasio-Cortez selv og klimaforskere påpeker imidlertid at det er vanskelig å vite sikkert hvordan klimaendringene eventuelt påvirker tornadoer.

Siden 1950-tallet har antallet tornadoer per år i USA ligget ganske stabilt. Men det er en økende tendens til at tornadoene kommer i «svermer» med kort tids mellomrom når de først oppstår.

Klimaforskeren Kevin Trenberth sier til kringkasteren NBC News at ulike faktorer påvirker tornadoene, men at det mest sannsynlig vil bli flere av dem etter hvert som jorda blir varmere.