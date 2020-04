HRW krever strakstiltak for asylsøkere i greske leirer

Situasjonen for nærmere 35.000 asylsøkere og migranter i greske leirer, er uholdbar, slår Human Rights Watch fast.

Leirene for asylsøkere som er etablert på de greske øyene Chios, Kos, Leros, Lesvos og Samos huser i dag over seks ganger så mange mennesker som det de ble bygd for. Mangel på rent vann og dårlige sanitærforhold gjør faren for smittespredning overhengende. Foto: AP / NTB scanpix

Greske myndigheter har den siste uka hentet ut noen sårbare asylsøkere fra overfylte leirer og plassert dem på hotell, som her i Kranidi 170 kilometer sørvest for Aten. Foto: AP / NTB scanpix

Tyskland har hentet 50 enslige mindreårige fra overfylte leirer i Hellas, noe Norge har sagt nei til å gjøre. Foto: AP / NTB scanpix

Leirene som er etablert på de greske øyene Chios, Kos, Leros, Lesvos og Samos, huser i dag over seks ganger så mange mennesker som det de ble bygd for.

– Bilder fra de usle forholdene i leirene viser tydelig at det ikke engang er satt i verk et minimum av tiltak for å beskytte mot covid-19 der, sier Belkis Wille i Human Rights Watch.

– Selv håndvask og sosial distanse er umulig under slike forhold, sier hun og krever at greske myndigheter straks setter i verk tiltak for å hindre koronaspredning i de overfylte leirene.

Ekstrem trengsel

Human Rights watch har intervjuet asylsøkere fra Afghanistan, Palestina, Somalia og Syria, samt hjelpearbeidere i flere av de greske leirene. De har også analysert oversiktsbilder og videoer som viser hvilke forhold som rår i leirene, blant dem Moria-leiren på Lesvos.

Alle de har snakket med, har fortalt om ekstrem trengsel og mangel på rent vann og sanitæranlegg. De har også fortalt om endeløse køer for å få mat, for å bruke vask og toalett og for å gå til lege.

– Jeg står i kø rundt tre timer hver dag for å få mat, forteller en 63 år gammel syrisk asylsøker, som sier at det er umulig å holde nødvendig avstand til andre mennesker under slike forhold.

– Det er høyst usannsynlig at viruset ikke vil spre seg i Moria-leiren. Om vi ønsker å minimalisere antallet ofre, må antallet mennesker i leiren reduseres før viruset kommer, sier en hjelpearbeider.

Risikogrupper

Greske myndigheter må straks identifisere dem som tilhører risikogrupper, blant dem eldre og kronisk syke, funksjonshemmede, enslige mindreårige, gravide kvinner og kvinner som nylig har født barn, mener Human Rights Watch.

– De og deres familier må flyttes til alternativ innkvartering som hoteller, leiligheter og andre boliger, der de får tilgang til mat, vann, sanitærutstyr, helsestell og andre livsnødvendigheter. Disse boenhetene må være store nok til at det er mulig å holde avstand til andre, krever menneskerettsorganisasjonen.

EU har lovet Hellas en økonomisk krisepakke på 4 milliarder kroner som følge av koronapandemien, og deler av dette er øremerket alternative boliger for sårbare mennesker som i dag sitter i leirene.

Greske myndigheter har utarbeidet en plan, men den innebærer bare at 2.380 asylsøkere skal hentes ut og få nye bosteder.

Ikke nok

– Dette er ikke nok til å bedre forholdene i de overfylte leirene, og planen innebærer heller ikke utbedring av vannforsyning eller sanitæranlegg for de gjenværende, konstaterer Human Rights Watch, som ber EU stille strengere krav til greske myndigheter.

EU-landene må også få på plass et system for å ta imot asylsøkerne som dag sitter i greske leirer, behandle asylsøknadene deres og sørge for familiegjenforening for å lette presset på Hellas, mener menneskerettsorganisasjonen.

– Koronapandemien avdekker at mangelen på EU-solidaritet ikke bare gjør situasjonen i de greske leirene verre, men at det også setter tusenvis av liv i fare, sier Belkis Wille.