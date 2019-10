Skittkasting og drama under møte i Det hvite hus

Møtet i Det hvite hus endte brått med at demokratene forlot lokalet.

Pelosi er lederen av Representantenes hus og den høyest plasserte demokraten i det politiske hierarkiet i USA. Hun leder riksrettsprosessen som er satt i gang mot presidenten, og kan dermed ha avgjørende betydning for Trumps politiske framtid.

Trumps regjering hadde kalt inn til møtet onsdag for å diskutere situasjonen i Syria. Det skjedde etter at Representantenes hus med stort flertall hadde vedtatt en protest mot Trumps ordre om tilbaketrekking av USAs soldater fra landet. Den ble vedtatt med 354 mot 60 stemmer.

Slikt tverrpolitisk enighet er sjelden vare i Kongressen i USA, der skillelinjene mellom partiene er knallharde.

Møtet skal langt på vei ha artet seg som en ren krangel, ifølge en demokratisk rådgiver som AP har snakket med.

Brev til Erdogan

Trump skal ha åpnet med å skryte av et brev han har sendt til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. I brevet advarer Trump Erdogan om «ikke å være dum» og mot å «slakte» kurderne. Trump holdt en «lang, bombastisk monolog», sier rådgiveren.

Pelosi nevnte deretter avstemningen i Representantenes hus, og demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, begynte å lese opp en uttalelse fra tidligere forsvarsminister James Mattis der generalen argumenterer for hvorfor USA bør ha styrker i Syria.

– Verdens mest overvurderte general. Vet du hvorfor? Han var ikke tøff nok. Jeg erobret IS, skal Trump ha svart.

Deretter sa Pelosi at Russland alltid hadde ønsket seg fotfeste i Midtøsten, og at de nå hadde sikret det, med USAs tilbaketrekking.

– Med deg leder alle veier til Putin, sa Pelosi. Deretter skal krangelen ha startet for alvor.

Krangel

– Jeg hater IS mer enn du gjør, sa Trump til Pelosi på ett punkt.

– Det vet du ikke, svarte Pelosi.

– Er planen din å stole på syrerne og tyrkerne, skal demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, ha skutt inn.

– Planen vår er å trygge det amerikanske folket, skal Trump ha svart.

– Det er ikke noen plan, det er et mål, kontret Pelosi.

Deretter rettet Trump oppmerksomheten mot Pelosi, klaget over Barack Obamas «røde linje» i Syria-politikken, og skal ha kalt henne en tredjerangs politiker. Demokratene forlot deretter møtet.

Pelosi uttalte på vei ut av møtet at Trump så ut til å ha hatt et slags «sammenbrudd», og at de måtte dra fordi presidenten ikke klarte å innse sakens realiteter.

Trump uttalte senere at det var Pelosi som hadde sammenbrudd, og kalte henne «en veldig syk person».

Trump delte et bilde fra møtet som ifølge ham viste at Pelosi hadde et sammenbrudd. Pelosi svarte med å bruke bildet som profilbilde på sin Twitter-konto.

Trumps tweet:

Pelosis Twitter-profil: