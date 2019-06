Sperrer motorveien med brennende bildekk

Demonstrantene opprettet barrikader og satte fyr på bildekk, noe som resulterte i trafikkaos i den libanesiske hovedstaden i morgentimene.

Libanon sliter med en enorm utenlandsgjeld, som tilsvarer rundt 150 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

Etter uker med omfattende protester og demonstrasjoner vedtok regjeringen i mai et sparebudsjett, som torsdag ble lagt fram for de folkevalgte for endelig godkjenning.

Blant dem som har reagert kraftig på budsjettet, er tidligere ansatte i landets forsvar, etterretnings- og sikkerhetstjenester.

– Vi godtar ikke urettferdige kutt i pensjonene. La dem ta penger fra lommene på korrupte politikere, sier en demonstrant.