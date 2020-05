Protestene og plyndringen fortsetter i amerikanske byer

Demonstrasjonene og opptøyene fortsetter i USA, der det er innført portforbud i 25 byer. Natt til søndag gikk det liv tapt.

25 amerikanske storbyer har innført portforbud, men opptøyene og protestene mot politivold fortsetter. Slik så det ut i Los Angeles lørdag kveld. Foto: AP / NTB scanpix

Tre mennesker ble skutt og drept og flere ble såret i flere skyteepisoder i sentrum av Indianapolis sent lørdag og natt til søndag, melder TV-stasjonen RTV6.

Også der var det store demonstrasjoner i protest mot politiets behandling av den 46 år gamle afroamerikaneren George Floyd, som døde etter en pågripelse i Minneapolis.

Politisjefen i Indianapolis forsøkte forgjeves å mane til ro og ba innbyggerne om å holde seg unna sentrum av byen.

– Indianapolis, vi er bedre enn dette. Sentrum er ikke trygt på denne tiden av døgnet, sa han lørdag kveld.

Tåregassen henger tungt over gatene i Minneapolis og andre amerikanske byer, som preges av opptøyer og demonstrasjoner mot politivold. Foto: AP / NTB scanpix

Ampert i New York

I Brooklyn i New York var det også store protester sent lørdag kveld, og stemningen ble enda mer amper da to store politibiler kjørte rett inn i en menneskemengde.

Blant dem som reagerer sterkt på politiets håndtering av demonstrasjonene i New York, er demokraten Alexandria Ocasio-Cortes.

– Ingen har lov til å kjøre en stor firehjulstrekker rett inn i en menneskemengde, tvitrer hun.

Over 100 demonstranter ble ifølge NBC News pågrepet lørdag kveld og det ble satt fyr på flere politibiler.

Store politistyrker, støttet av nasjonalgarden, forsøker å gjenopprette ro og orden i amerikanske storbyer. Protestene mot politivold fortsetter imidlertid, som her i New York. Foto: AP / NTB scanpix

«Venstreradikale»

I Washington fortsetter protestene utenfor Det hvite hus, og president Donald Trump anklager «radikale venstrekrefter» for å stå bak.

Justisminister William Barr sier også at venstreradikale «er i ferd med å kuppe» demonstrasjonene mot politivold og hevder at det hele er planlagt.

Et reportasjeteam fra høyrepopulistiske Fox News ble angrepet da demonstrantene utenfor Det hvite hus innså at de kom fra Trumps favorittkanal. Skjellsord og gjenstander haglet over reporteren og fotografen, som ble eskortert bort av sikkerhetsvakter,

Stein, flasker og fyrverkeri

Også i Los Angeles gikk det hardt for seg og Californias guvernør Gavin Newsom utvidet unntakstilstanden i byen til å gjelde hele fylket.

Guvernøren åpner også for å sette inn nasjonalgarden for å få en slutt på masseprotestene, ifølge CNN.

Det er også innført portforbud i flere andre byer i delstaten, og nasjonalgarden er satt i beredskap også i San Francisco.

I Ferguson i Missouri trosset demonstranter portforbudet og stormet en politistasjon. Det ble kastet stein, flasker og fyrverkeri mot politifolkene, som valgte å evakuere bygningen, melder CNN.

Ferguson ble også herjet av voldelige opptøyene i 2014, etter at den 18 år gamle afroamerikanske Michael Brown ble skutt og drept av politiet.

Advarer mot smitte

Atlantas ordfører Keisha Lance Bottoms minner om at USA står midt oppe i en dødelig pandemi og advarer dem som deltar i masseprotestene mot smittefare.

Over 1,8 millioner amerikanere har fått påvist koronaviruset, nærmere 106.000 er døde og helsemyndighetene ber folk holde avstand til hverandre.

– Dersom du var ute og protesterte i går kveld, bør du trolig ta en covid-test, sa Lance Bottoms sent lørdag.

Etter flere tilfeller av plyndring opplyste butikkjeden Target søndag at de inntil videre stenger 175 av sine butikker i USA.

Target er den nest største lavpriskjeden i USA og har hovedkvarter i Minneapolis, der opptøyene startet.

Meningsløse ødeleggelser

Joe Biden, som trolig blir Demokratenes kandidat i høstens presidentvalg, kaller voldsbruken og ødeleggelsene i amerikanske byer meningsløs.

Biden understreker at han har stor forståelse for at folk demonstrerer mot politivold etter hendelsen i Minneapolis.

– Det er både riktig og nødvendig å protestere mot slik brutalitet, heter det i en kunngjøring fra den tidligere visepresidenten.

– Dette er en erke-amerikansk respons. Men nedbrenning av lokalsamfunn og meningsløse ødeleggelser er ikke det. Voldsbruk som setter liv i fare, er ikke det. Vold som rammer og stenger virksomheter som tjener samfunnet, er ikke det, skriver han.

Må luke ut rasismen

USAs tidligere førstedame Michelle Obama er preget etter dødsfallet til afroamerikanske George Floyd og ber alle jobbe mot rasisme.

– Det bare fortsetter og fortsetter, skriver Obama på Facebook , men henvisning til politiets drap på svarte i USA.

– Rasisme er en virkelighet som mange av oss lærer å leve med gjennom oppveksten. Men hvis vi noen gang kan håpe på å komme oss forbi det, kan det ikke bare være opp til fargede å håndtere det, fortsetter hun.

– Det er opp til oss alle – svarte, hvite, alle – uansett hvor velmenende vi mener å være, å gå løs på det ærlige og ubehagelige arbeidet med å luke ut rasisme, skriver Michelle Obama.

Beyoncé-opprop

Popartisten Beyoncé krever rettferdighet for George Floyd og ber om at mer gjøres for å få bukt med rasisme i USA.

– Vi var alle vitne til drapet på George Floyd på høylys dag. Vi er knuste og føler avsky, sier popstjernen på en video hun har lagt ut på bilde- og videodelingstjenesten Instagram.

Beyoncé oppfordrer de 147 millioner følgerne sine til å skrive under på protestoppropet change.org.

Oppropet har fått støtte av andre kjente artister, som Cardi B, Lil Nas X og Jonas Brothers, ifølge magasinet Rolling Stone.

Obduksjonsrapport

Selv om mange hevder at George Floyd ble kvalt til døde under pågripelsen i Minneapolis mandag, underbygges ikke dette av den foreløpige obduksjonsrapporten.

Ifølge rapporten hadde 46-åringen underliggende hjerteproblemer og kan ha vært påvirket av rusmidler, noe som kan ha bidratt til at han døde.

Floyds familie avviser at han hadde helseproblemer og har engasjert en uavhengig patolog for å få utført en ny obduksjon.

Familiens advokat Ben Crump sier Floyds etterlatte ikke stoler på «noe som kommer fra Minneapolis-politiet».