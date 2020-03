Syria: To syriske fly skutt ned av Tyrkia

To syriske fly er skutt ned i det nordvestlige Syria av tyrkisk ild, melder Syrias statlige nyhetsbyrå SANA.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NTB-AP

Ifølge SANA ble flyene skutt ned i Idlib-provinsen, og begge flygerne greide å skyte seg ut og berge livet.

Tidligere meldte syriske medier at syriske styrker hadde skutt ned en tyrkisk drone ved byen Saraqeb. De avviste da samtidig meldinger fra Tyrkia om at et syrisk fly var skutt ned.

Nedskytingen er en ny opptrapping av konflikten i Idlib, der syriske regjeringsstyrker med russisk luftstøtte er på offensiven mot opprørsstyrker, som på sin side beskyttes av store tyrkiske militære styrker.