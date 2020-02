Europeiske utenriksministre ber om våpenhvile i Idlib-provinsen

Utenriksministrene i 14 EU-land ber om våpenhvile i Idlib-provinsen i Syria. Samtidig skjerper Tyrkias president Recep Tayyp Erogan retorikken.

Tyrkisk-støttede opprørere i den nordvestlige Idlib-provinsen i Syria tar en pause nær landsbyen Neirab mandag 24. februar. Foto: Foto: Ghaith Alsayed / AP / NTB scanpix

NTB-DPA

Utenriksministrene ber det syriske regimet og dets støttespillere om å stoppe offensiven i Idlib-provinsen øyeblikkelig og igjen innrette seg etter våpenhvilen som ble inngått i 2018.

Uttalelsen er underskrevet av utenriksministrene fra blant andre Tyskland, Frankrike, Sverige og Danmark.

Bakgrunnen for oppfordringen er meldinger om store menneskelige lidelser, en omfattende flyktningkatastrofe og rapporter om at skoler er blitt rammet av angrep de siste dagene.

- Minst 25 drept

Tirsdag ble minst ti skoler truffet av angrep. Leger Uten Grenser-støttede sykehus melder om minst 25 drepte og 80 sårede i bomberegnet.

– Det finnes ikke ord for å beskrive hvor grusomt det er når sivile blir ofre for slike vilkårlige angrep. De rammede var redde og på flukt, noen av dem var barn. Våre tanker og dypeste medfølelse går til familier og venner av de skadde og døde, uttaler Leger Uten Grenser i en pressemelding.

Bortimot én million mennesker er drevet på flukt siden regimets russiskstøttede offensiv i den opprørskontrollerte provinsen ble trappet opp i desember. Etter hvert har områdene som kontrolleres av opprørere, mange av dem ytterliggående islamister, krympet kraftig.

Erdogan vil ikke vike

Tyrkia har sendt styrker over grensa for å støtte allierte opprørere. Landet har også observasjonsposter i området i tråd med tidligere inngått avtaler. Disse er den siste tiden blitt kraftig forsterket, men er også blitt ustatt for angrep.

,President Recep Tayyip Erdogan sa onsdag at han ikke kommer til å vike en tomme.

– Vi kommer ikke til å ta det minste skritt tilbake i Idlib. Vi kommer utvilsomt til å presse regimet utenfor grensene vi har tegnet opp, og sikre at folk kan returnere til hjemmene sine, sa Erdogan i en tale i nasjonalforsamlingen.