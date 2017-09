Gladnyhet: Kloden kan likevel reddes

Tidligere klimamodeller har vist at det er umulig å nå målsettingen om å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader celsius. Nå gir nye beregninger oss mer tid til å redde kloden, men forskerne understreker at det ikke gir anledning til å hvile på laurbærene.