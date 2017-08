Finlands statsminister: Vi er ikke lenger en øy

På en pressekonferanse lørdag sa statsminister Juha Sipilä at hendelsen er det første terrorangrepet i Finland, dersom det bekreftes av politiet at knivangrepet juridisk sett er terror.

– Vår jobb nå er å sette en stopper for en hevnspiral. Nå må vi bygge bruer, sa statsministeren.

Sipilä omtaler angrepet fredag som feigt og forkastelig, og han sier president Sauli Niinistö skal behandle hendelsen under partiledelsens møte i starten av september.

– Vi er ikke lenger en øy. Terroren har nådd Finland, men man skal ikke trekke for store slutninger basert på en enkelthendelse, sa Sipilä, ifølge kringkasteren Yle.

– Angrep kvinner

På en pressekonferanse lørdag opplyste politiet at de tror gjerningsmannen først og fremst forsøkte å angripe kvinner. I tillegg til de to som ble drept, ble seks kvinner såret.

To menn ble også såret, og de forsøkte trolig å hjelpe kvinnene eller stanse gjerningsmannen. Det eldste av de skadde og drepte ofrene er 67 år, mens det yngste er 15.

Begge de drepte er finske kvinner, og blant de sårede er det en italiener, en svenske og en britisk statsborger.

Politiet opplyser at den marokkanske gjerningsmannen ikke har villet la seg avhøre. Han oppgir selv å være 18 år gammel, skriver rikskringkasteren Yle.

Han er av flere medier identifisert med navn, men det er så langt ikke bekreftet av politiet.

Etterforsker terror

Alt tyder på at angrepet fredag var planlagt, ifølge politiet. Det etterforskes nå som terror.

Politiet kan ikke kommentere opplysninger fra et øyenvitne som hevdet at noen ved åstedet ropte «Allahu Akhbar» – «Gud er størst» på arabisk – noe som er et vanlig kamprop blant ytterliggående islamister.

Det forelå ingen konkrete opplysninger om angrepet i forkant og det var dermed svært vanskelig å forhindre, opplyser det finske sikkerhetspolitiet Supo til FNB.

Supo-sjef Antti Pelttari sa på en pressekonferanse lørdag at det er sentralt å få avklart hvorvidt den mistenkte kan kobles til ekstremistgruppa IS.

Sikkerhetspolitiet har besluttet å ikke høyne trusselnivået etter angrepet. Det blir sist hevet i juni og blir liggende på nivå to «forhøyet». Den finske trusselvurderingen gjøres på en skala med fire nivåer.

Fire andre er pågrepet

Politiet har bekreftet at 18-åringen har vært i en «asylprosess», men de kan ikke bekrefte opplysninger i mediene om at han skal ha søkt asyl og fått avslag. Gjerningsmannen har bodd både i Åbo og på et mottakssenter siden han etter egne opplysninger kom til Finland i 2016.

Gjerningsmannen ble skutt av politiet og innlagt på sykehus etter angrepet. Han er skutt i låret, men er ikke livstruende skadd.

I tillegg til 18-åringen er fire andre marokkanere pågrepet, og én person er etterlyst av politiet internasjonalt. Det er imidlertid uklart om de fire pågrepne har tilknytning til angrepet.

Regjeringen har besluttet at det søndag klokken 10 skal holdes ett minutts stillhet i hele landet for ofrene i Åbo.