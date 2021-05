IDFs tidligere talsmann kaller Israels okkupasjon meningsløs

Israels okkupasjon er meningsløs, mener norsk-israelske Bjørn Hermann Ueland. Han var i mange år talsmann for det israelske forsvaret (IDF).

– Okkupasjonen har ingen hensikt, alle israelere som ikke stemmer på høyrepartier, mener det, sier Bjørn Hermann Ueland til NTB.

Den 62 år gamle sekulære jøden er født i Tel Aviv, har slekt i Stavanger, studerte sosialøkonomi og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, har kapteinsrang i det israelske forsvaret og tilbringer mye tid i Norge.

For fire år siden forlot han jobben som talsmann og har siden vært privat næringsdrivende, blant annet i eiendomsbransjen. Han beskriver seg selv som pasifist og har ingen tro på at krig kan løse noe som helst.

Serverte dem

Den siste uka har Hermann Ueland med økende frustrasjon sett hvordan konflikten mellom Israel og Hamas på nytt har blusset opp, og hvordan Israel har svart på rakettangrepene fra Gazastripen med massiv bombing.

– Jeg tror de fleste israelere og palestinere har et felles ønske om at dette må ta slutt, sier han.

– Det som nå skjer, er et resultat av måten Israel opptrådte på i Jerusalem. Alle visste at Hamas bare ventet på en anledning, og Israel serverte dem en gratis middag, sier Hermann Ueland.

At det skjedde nå, var neppe tilfeldig. Etter fire valg på kort tid har ikke Israels korrupsjonstiltalte statsminister Benjamin Netanyahu maktet å danne regjering, og palestinernes 85 år gamle president Mahmoud Abbas utsatte nylig det som skulle ha vært palestinernes første valg på 16 år. Frustrasjonen er derfor stor både blant israelere og palestinere.

Vil ha kontroll

– Alle spør hvilke konsekvenser denne nye oppblussingen av konflikten vil få, men det får jo ingen konsekvenser, det blir en våpenhvile og så blusser det opp igjen om noen år. Det er det som er så frustrerende, sier Hermann Ueland.

– Israel vil ha kontroll og kommer aldri til å godta palestinernes krav om Jerusalem, konstaterer han.

Hermann Ueland er gift og har to voksne barn, og han legger ikke skjul på hvor han står politisk.

– Svigersønnen min er Netanyahus høyre hånd, og vi er uvenner politisk, forteller han.

– Men verken han eller noen av vennene mine føler noen glede over det som skjer i Gaza nå, alle er frustrert, og det er mye selvkritikk i Israel.

Selv mener han at det er på høy tid at Israels okkupasjon av Vestbredden opphører, men han tviler på om det lar seg gjøre å få i stand en tostatsløsning.

– Det blir vel heller en trestatsløsning: En stat i Gaza, styrt av Hamas, og en på Vestbredden, der palestinerne langt på vei alt styrer seg selv. Grensene er jo der alt i form av mur og gjerder, sier Hermann Ueland.

– Bosetningene må bort

De alle fleste israelske bosetningene på Vestbredden, som er etablert i strid med folkeretten, må overlates til palestinerne, mener han.

– Dette må være en del av fredsløsningen, en god del av dem må fjernes. Unntaket kan være de store bosetningene som ligger på grensen, de må byttes ved at palestinerne får andre områder som kompensasjon, meter for meter. Israel er et lite land, men det fins nok av land å bytte, sier Hermann Ueland.

– Det er bare viljen det kommer an på, men Abbas og Netanyahu har kun ett mål, å forskyve det, utsette løsningen til en eller annen gang i framtida. Hva er hensikten, spør han.

– Palestinere er vanlige mennesker, de vil leve i fred, gå på jobb, tjene penger og ta vare på familien.

Falske nyheter

Norsk-israeleren er ikke bare frustrert over at konflikten på nytt har blusset opp, men også over at hans gamle avdeling med talsmenn i det israelske forsvaret har villedet internasjonale medier.

IDF-talsmannen Jonathan Conricus, som vokste opp i Sverige, fortalte i forrige uke til internasjonale medier at israelske bakkestyrker hadde gått inn på Gazastripen. Det var ikke tilfelle.

Flere medier, blant dem Channel 12 og Jerusalem Post i Israel og New York Times , meldte senere at det hele kan ha vært en nøye planlagt operasjon for å lokke Hamas-krigere ned i tunneler som deretter ble utsatt for massiv bombing.

Bjørn Hermann Ueland har vanskelig for å tro at Conricus med overlegg villedet medier og håper og tror at det må ha vært en tabbe.

– Da jeg var talsmann, var regel nummer én at vi aldri skulle lyve. Vi unnlot gjerne å svare på spørsmål eller kommentere opplysninger, det undergraver bare tillit og slår tilbake, sier han.

– Det israelske forsvaret trenger heller ikke å bruke talsmenn til å spre falske nyheter, det er nok av sosiale medier som kan brukes for å spre desinformasjon, legger han til.

Godkjent av Netanyahu

Israels bombing av bygningen som huset nyhetsbyrået AP og TV-kanalen Al Jazeera i Gaza by, stiller han seg uforstående til.

– Det er ikke bra. Det israelske forsvaret påstår hele tiden at Hamas hadde kontorer der, men jeg vet ikke. Det som er klart, er at et slikt angrep må godkjennes helt opp til statsministeren. Gjorde de feil, er det forferdelig, sier Hermann Ueland.

– Alle mål som bombes i Gaza, hvert eneste ett, er for øvrig vurdert og godkjent av jurister. Bombene som benyttes, er også så avanserte at de ikke treffer feil. Men det forhindrer ikke at sivile som befinner seg i samme område, blir drept, sier han.

Ifølge helsemyndighetene på Gazastripen er 219 palestinere så langt drept i de israelske angrepene på Gazastripen, blant dem 63 barn og 36 kvinner.

