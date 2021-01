Biden har sendt flåte til Sørkina-havet

USS «America» i spissen for flåtestyrken på vei til Sør-Kina-havet. Reuters/NTB

USA: Det internasjonale farvannet sør for Kina har vært gjenstand for flere konflikter etter at Beijing har gjort krav på mer og mer av territoriet i havet. Nå sender USA deler av sin flåte til Sørkina-havet.

