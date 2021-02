Omstridt republikaner kastes ut av komiteer i Kongressen

Den republikanske kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene, som blant annet har støttet opp om konspirasjonsteorier, fjernes fra komitéarbeid i Kongressen.

NTB-AP

Et flertall i Representantenes hus stemte torsdag for å kaste henne ut av alle komiteer. Hun var medlem av budsjettkomiteen og utdannings- og arbeidskomiteen. 230, blant dem 11 republikanere, stemte for å ta fra henne vervene. 199 stemte imot.

Greene har blant annet støttet opp om konspirasjonsteorien QAnon, antydet at flere masseskytinger var iscenesatt, og hevdet at Nancy Pelosi, Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, er skyldig i landssvik og bør henrettes.

Uttalelsene har vekket harme og forferdelse fra både demokrater og republikanere i USA. Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, omtalte denne uken utsagnene som en «kreft» for både partiet og nasjonen.

Avstemningen fant sted noen timer etter at hun uttrykte anger for noen av utsagnene hennes.

– Dette var utsagn som tilhører fortiden, og disse tingene representerer ikke mine verdier, sa Greene.

I sin rundt ti minutter lange tale omtalte hun seg selv som en «synder», men hun ba aldri direkte om unnskyldning for retorikken mange har kritisert henne for å bruke.