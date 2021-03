Kina og Russland vil bygge stasjon på Månen

MÅNEN: Russland og Kina har avslørt et stort samarbeid om en ny internasjonal romstasjon på Månen. Andre land kan bli en del av det russiske og kinesiske prosjektet, hvis de vil.

Russerne og kineserne strekker seg etter Månen. Foto: Jon Ingemundsen

Julie Gindrup Aftenbladet/Politiken

Russland og Kina strekker seg nå etter Månen i fellesskap. I går inngikk de to stormaktene en avtale som gjør Månen til nytt hjemsted for en felles romstasjon.

Det opplyser den russiske romorganisasjonen Roscosmos og annonserer samtidig at andre land også er velkomne til å bli en del av prosjektet.

Kina og Russland vil med avtalen styrke forskningssamarbeidet mellom internasjonale partnere samt «fremme utforsking og bruk av det ytre rom til fredelige formål av interesse for hele menneskeheten», ifølge Roscosmos.

Vil være nummer én

At det er akkurat disse to nasjonene som går sammen om prosjektet kommer ikke som en overraskelse for Jens Olaf Pepke Pedersen, som er seniorforsker ved DTU Space.

— Kina og Russland har en strategisk interesse i å gå sammen og matche USA, som i mange år har drevet romforskningen. Både Kina og Russland har lenge konkurrert med USA, men henger fremdeles bak, selv om Kina gjør store fremskritt, sier han. Ifølge seniorforskeren får begge landene noe ut av samarbeidet.

— De er begge sterke på området og har mye ekspertise. De satser begge stort på romforskning og vil gjerne være førende på området. Men Russland mangler økonomi, som de nå kan få gjennom et samarbeid med Kina, sier Jens Olaf Pepke Pedersen, men understreker at Russland også har en interessant ekspertise å by på.

— Russland var i mange år de eneste som kunne sende ut astronauter. Russland har fremdeles interessant ekspertise, og politisk ser Kina en interesse i å inngå et samarbeid med russerne, spesielt hvis det kan holde russerne fra å arbeide sammen med USA.

Romstasjonen rundt Månen skal blant annet hjelpe til å utforske Månen, foreta måneobservasjoner, også er det i tillegg med utsikter for menneskelig tilstedeværelse på Månen.

Det er ikke bare Russland og Kina som har fått ideen om en romstasjon på Månen. Også USA er i gang – og godt i gang – med et lignende prosjekt som Russland ikke ønsket å være en del av.

— Når de ikke vil samarbeide med USA er det et uttrykk for at forholdet mellom USA og Russland har blitt dårligere. Konflikten på Krim, konflikten i Ukraina, den russiske innblandingen i det amerikanske valget … Avstanden mellom de to landene har blitt større og forholdet deres har blitt markant dårligere. Det vil være vanskelig å se et samarbeid mellom de to, så russerne har ikke vært interessert i et amerikanskledet romsamarbeid, sier Jens Olaf Pepke Pedersen.

At alle tre nasjoner investerer mange ressurser og er interessert i rommet er ingen overraskelse for seniorforskeren. Han mener at det handler om å vise hva man er i stand til som nasjon og markere at man er en stormakt med teknologisk kunnskap.

Også handler det i høy grad om økonomi og makt.

— Du kan overvåke alt som skjer på Jorden. Også er det nødvendig å være til stede i rommet med moderne krigføring, hvor man har kontroll over kommunikasjon, navigasjon og overvåkning, sier Jens Olaf Pepke Pedersen.

Amerika først

Han mener imidlertid ikke at det direkte utgjør en militær trussel for resten av verden hvis Russland og Kinas plan lykkes. Og dessuten mener Jens Olaf Pepke Pedersen at de to nasjonene aldri vil kunne rekke å innhente USAs romstasjon på Månen.

— USA er fremdeles ledende på området, og særlig under Trump gjorde landet viktige trekk. De er på Månen i løpet av et par år, og det vil Kina og Russland slett ikke være i stand til å oppnå, sier han.

I år kan Russland feire at det er 60 år siden landet lykkes med å sende den første mannen ut i Rommet, Jurij Gagarin. Russland har tidligere hatt store romfartsdager i sovjetisk tid, men har de siste årene blitt tatt igjen av både Kina og USA i kappløpet om både Mars og Månen.

Men nå vil Russland altså gjenskape sin tidligere rolle som frontløper i rommet, mens Kina fortsatt utvider sine utenomjordiske ambisjoner.

Ifølge Roscosmos har Russland et mål om å ha bemannede oppdrag til Månen fra 2028. Av planen fremgår det ikke når romstasjonen skal være klar.

