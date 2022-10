Politiet får tåregass-kritikk etter at 125 døde i stadiontragedien i Indonesia

Antall døde nedjusteres til fra 174 til 125 i stadionkatastrofen i Malang i Indonesia lørdag kveld. Sikkerhetspolitiet får krass kritikk for bruk av tåregass.

125 mennesker er meldt døde etter opptøyene.

NTB-DPA-AP-Ritzau

Publisert: Publisert: Nå nettopp

De dødelige opptøyene beskrives som en av verdens verste stadionkatastrofer. Flere barn skal være blant de døde.

Sammenstøtet fant sted på Kanjuruhan Stadium i byen Malang da hjemmesupporterne stormet banen etter kampen mellom Arema og Persebaya Surabaya, som endte 2–3.

Opprørspoliti skjøt med tåregass for å få slutt på tumultene. Hundrevis av mennesker løp til en utgangsport i et forsøk på å slippe unna tåregassen. Flere ble kvalt i kaoset, og andre ble trampet ned.

3.000 stormet banen

Opprørspolitiet skjøt tåregass mot tilskuerne som stormet en fotballbane på Øst-Java lørdag kveld.

Mer enn 300 personer ble kjørt til sykehus, men mange døde underveis eller etter innleggelse. 34 skal ha mistet livet inne på selve stadionet.

Rundt 3.000 av til sammen 42.000 tilskuere skal ha kommet ut på banen, og ti politibiler ble utsatt for hærverk, ifølge Afinta.

– Det utviklet seg til å bli et anarki. Hjemmesupportere begynte å angripe politimenn og ødelegge biler, sier han.

To politibetjenter er blant de skadde, ifølge Afinta.

Kritiserer bruken av tåregass

Amnesty International i Indonesia kommer med kritikk av overdreven maktbruk og manglende sikkerhetstiltak.

– Vi formaner myndighetene til å gjennomføre en rask, grundig og uavhengig etterforskning av bruken av tåregass på stadion og sikre at de som blir har begått lovbrudd, blir stilt for retten, sier direktør Usman Hamid for Amnesty i Indonesia.

– Ingen skal måtte miste livet på fotballkamp, sier Amnesty-direktøren.

Politisjef Afinta sier at politimannskapene forsøkte å bruke mildere virkemidler før de tok i bruk tåregass.

Skadde og døde ble fraktet til en rekke ulike sykehus i nærheten.

– Umenneskelig

Politisjef Afinta sa at de hadde foreslått at det bare skulle være Arema-supportere til stede på kampen, gitt rivaliseringen mellom de to klubbene i landets øverste divisjon.

22 år gamle Rian Dwicahyono var en av supporterne som var til stede.

– Mange av mine venner mistet livet fordi politiet behandlet oss umenneskelig, sier Dwicahyono, som selv brakk en arm.

Søndag var et stort antall sørgende på stadion for å legge ned blomster. Arenaen er dimensjonert for 38.000 tilskuere, men 42.000 billetter var solgt til kampen.

Gianni Infantino, president i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa), omtaler tragedien i Indonesia som en mørk dag i fotballhistorien.

– Fotballverden er i sjokk etter den tragiske hendelsen i Indonesia. Det er en mørk dag for alle involverte i fotball. Jeg sender mine dypeste kondolanser til familie og venner til ofrene som mistet livene sine i denne tragiske ulykken, sier Infantino i en uttalelse.

Søndag var et stort antall sørgende på stadion for å legge ned blomster. Arenaen er dimensjonert for 38.000 tilskuere, men 42.000 billetter var solgt til kampen.

Stanser kamper

Indonesias president Joko Widodo beordrer gjennomgang av sikkerheten på fotballkamper i landet etter det som skjedde på Kanjuruhan Stadium. I en uttalelse sier han at han håper dette vil være den siste fotballtragedien i landet.

Det indonesiske fotballforbundet PSSI nedsetter en gruppe som skal undersøke hendelsen.

– Vi beklager handlingen til Arema-supporterne på Kanjuruhan Stadium, sier forbundssjef Mochamad Iriawan i en uttalelse søndag.

Landets president har beordret forbundet til å stanse alle kamper i Liga 1 inntil en etterforskning av lørdagens dødelige opptøyer er fullført.

I tillegg får ikke Arema FC avvikle flere hjemmekamper denne sesongen.

Flere bilder ble satt i brann i opptøyene.