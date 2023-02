Zelenskyj: Et år med smerte, sorg, tro og samhold

Årsdagen for Russlands invasjon markerer «et år med smerte, sorg, tro og samhold», sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som tror på seier i år.

Etter et år med kamp mot den russiske invasjonen tror Volodymyr Zelenskyj (midten) på seier i år. Bildet er tatt under et møte med soldater nær fronten i Donetsk i fjor sommer.

NTB-AP

Allerede torsdag kveld ble Eiffeltårnet lyst opp i fargene fra det ukrainske flagget for å markere ettårsdagen for invasjonen 24. februar.

– Gjennom dette året har vi forblitt uovervinnelige. Vi vet at 2023 blir året for vår seier, skriver Zelenskyj på Twitter.

Meldingen ble lagt ut på Twitter i grålysningen fredag, på dagen ett år etter Russlands storstilte invasjon som har utviklet seg til en brutal krig i Ukraina.

– 24. februar tok millioner av oss et valg. Ikke et hvitt flagg, men et blått og gult et. Ikke flukt, men motbør. Motstand og kamp, skriver presidenten.

Advarsel om mulige angrep

Fredag skal Zelenskyj holde en pressekonferanse for å markere den bitre milepælen. Det blir markeringer i hele landet og i en rekke andre land.

Flyalarmen har vært stille i Kyiv natt til fredag i Kyiv, men Ukrainas etterretning advarer om at det kan komme nye russiske angrep på årsdagen, også rakettangrep.

– Ondskapen er fortsatt til stede, og kampen fortsetter. Men vi vet at den vil ende med seier for oss, sa presidenten torsdag kveld.

En av seremoniene på årsdagen for invasjonen holdes i Butsja, som forbindes med grusomheter begått av russiske styrker.

Sanksjoner, bistand og markeringer

Vestlige land, som har støttet Ukraina økonomisk og militært gjennom krigen, planlegger både markeringer og nye tiltak. USA og G7-landene har varslet at de vil kunngjøre en ny sanksjonspakke, og USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver har varslet en ny militær hjelpepakke verdt to milliarder dollar.

I Paris blir Eiffeltårnet lyst opp med de ukrainske fargene, mens parlamentarikere og diplomater skal be i en ukrainsk katolsk kirke. Tysklands statsminister Olaf Scholz skal snakke til mediene, mens aktivister planlegger å plassere en russisk stridsvogn foran den russiske ambassaden i Berlin.

Torsdag kveld vedtok FNs hovedforsamling en resolusjon med krav om at kampene i Ukraina opphører og at Russlands trekker sine styrker tilbake. Vedtaket ble fattet med 141 mot 7 stemmer. Det er ikke bindene, men viser støtten Ukraina fortsatt har etter ett år med russisk angrepskrig.