Værkartet sjokkerer ekspertene: – Dette er total galskap

(Aftenposten:) Norge ligger som en blå flekk på et ildrødt Europa-kart. Hva er det som skjer med temperaturene i Europa?

Varmen i Europa omtales som «enestående» og «uten sidestykke». Flere land startet året med nesten 20 varmegrader.

Helene Skjeggestad

Stine Barstad

Varmerekordene i Europa har falt som fluer i vinterkulde de siste dagene. Over hele kontinentet er tusenvis av rekorder blitt slått. Enkelte steder ble det målt mellom 10 og 20 grader varmere enn normalt, skriver Aftenposten.

Se på denne listen fra 1. januar:

Latvia: 11,1 grader

Danmark: 12, 6 grader

Belarus: 16,4 grader

Nederland: 16,9 grader

Polen: 19 grader

Tsjekkia: 19, 6 grader

– Dette er virkelig enestående i moderne tid, sier den skotske meteorologen Scott Duncan på Twitter.

Maximiliano Herrera, en klimaekspert, sier til The Washington Post:

– Dette er galskap. Det er den mest ekstreme hendelsen noen gang sett i europeisk klimatologi klimatologiKlimatologi, klimavitenskap, læren om klimaet, den statistiske beskrivelse av de meteorologiske forhold i de forskjellige geografiske områder og/eller de fysiske prosessene som styrer klimaet..

Så mens Norge har minusgrader og hålke, kler de seg i T-skjorte i Europa.

Hva er det som skjer?

Kommer fra Afrika

Den utløsende årsaken til den enorme varmen akkurat nå er en varm luftmasse fra Afrikas vestkyst.

Luftmassen har beveget seg nordøstover i Europa fra Portugal og Spania, godt hjulpet av et høytrykk over Middelhavet. Det skriver den britiske avisen The Guardian, som har snakket med Alex Burkill. Han er meteorolog og har følgende kommentar:

– Den ekstreme varmen er nesten, for å være ærlig, helt uten sidestykke.

– Temperaturen på natten i Sveits og Polen nærmet seg tropiske nivåer. Dette skjer på vinteren. Temperaturer som før var ansett som umulige, er nå en realitet i vår raskt oppvarmede verden, skriver værkommentator Colin McCarthy på Twitter.

Januar-varmen etterfølger en veldig varm sommer i Europa. Storbritannia, Tyskland, Italia og Sveits opplevde for eksempel ekstremvarme og tørke i sommer.

Så det er ikke bare en varm luftmasse fra Afrika som er årsaken?

Europa startet året med temperaturer som omtales som «enestående». Her fra 1. januar 2023.

– Som forventet

Nei, ikke bare en varm luftmasse, ifølge ekspertene. De peker på en langvarig trend.

– Dette er veldig unormalt. Vi har hatt varmeperioder om vinteren før, men ikke så varmt som nå, sier klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt.

– Vi ser at temperaturrekordene faller oftere enn de ellers burde gjort hvis det ikke hadde vært en global oppvarming. Det er et konsistent bilde, og det vi forventer, legger han til.

Kloden er nå allerede 1,1 grader varmere enn i førindustriell tid. Og oppvarmingen går aller raskest i Europa. Her har temperaturen steget over dobbelt så raskt som snittet i verden de siste 30 årene.

Som et resultat venter klimaforskerne flere og mer intense hetebølger og varmeperioder fremover – også om vinteren. Og siden temperaturen i utgangspunktet er høyere, vil også varmen nå stadig nye bølgetopper.

– Om sommeren merker man hetebølgene fordi det blir så varmt at det blir veldig ukomfortabelt. Om vinteren blir det jo ikke like varmt, så da savner man ikke kulden så veldig, sier Benestad.

Så deilig å slippe kulden! Eller?

Nyttårsaften i alpinanlegget Villars-sur-Ollon i Sveits. En smal stripe med kunstsnø strekker seg gjennom et nesten vårlig landskap.

Mer is og sommertrøbbel

Selv om høye temperaturer om vinteren kan være deilig og gir oss lavere strømutgifter, er det ikke mindre problematisk enn sommerens hetebølger, forklarer klimaforskeren.

Når nedbør faller som regn i stedet for snø uten at temperaturene stiger langt over frysepunktet, kan man få store problemer med is. I Canada førte en storm i 2013 til at trær knakk som fyrstikker over strømledninger etter å ha blitt tynget av tykke lag is. Over en million mennesker var uten strøm. Gatene ble til skøytebaner. 27 personer døde. Til sammen kostet stormen over 200 millioner dollar.

I Alpene er nå kjente skidestinasjoner helt uten snø. Det kan skape mer trøbbel til sommeren. Snøen som faller i fjellene og på breene om vinteren, fungerer som et viktig vannmagasin som holder på vannet og fordeler det ut i elvene over tid.

– Hvis man ikke får det vanlige påfyllet, blir det vanskelig for bøndene til sommeren, sier Benestad.

Men med så høye temperaturer i Europa, hvorfor er det da så kalt i Norge?

En jetstrøm

Mens folk så langt nord som i Danmark nå opplever temperaturer opp mot 12 grader, var det på Østlandet rundt 20 grader kaldere tirsdag. Det skyldes bevegelsene til jetstrømmen, forklarer Benestad.

Jetstrømmen er et bånd med kraftig vind som går rundt kloden og skiller mellom kald luft fra Arktis og varm luft lenger sør. Noen ganger bukter den seg nedover slik at kald luft som kommer fra Nordpolen, legger seg over oss. Nå ligger strømmen rett sør for Norge og gjør at det er kaldt her – og langt varmere lenger sør.