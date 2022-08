Brann på passasjerferge i Østersjøen skal være under kontroll

Brannen på passasjerfergen Stena Scandica skal være under kontroll, opplyser svenske sjøfartsmyndigheter.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Meldingen om brannen kom i 12.40-tida. Fartøyet befinner seg utenfor Gotska Sandön som ligger mellom Stockholm og Gotland.

– Vi har fått opplysninger fra fartøyet om at brannen skal være under kontroll. Men vi har kalt ut alle tilgjengelige enheter for å være på plass hvis det skulle bli behov for en evakuering, sier Lisa Mjörning i det svenske sjøfartsverket.

Det er foreløpig ikke meldt om noen personskader.

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser til NTB at de ikke er varslet om brannen.

– Jeg kan bekrefte at det er oppstått en brann om bord på Stena Scandica. Det er igangsatt slokningsarbeid, men det er ikke meldt om noen personskader, sier kommunikasjonssjef i Stena Line, Stefan Elfström, til Dagbladet.