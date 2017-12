Nord-Korea kaller FN-sanksjoner en krigshandling

FNs sikkerhetsråd godkjente fredag ​​enstemmig sin fjerde runde med nordkoreanske restriksjoner i år. Begrensningene er særlig rettet mot landets energiimport og begrenser samtidig eksporten ytterligere.

Sanksjonene støttes også av Kina, Nord-Koreas nærmeste allierte og viktigste økonomiske handelspartner.

Utenriksdepartementet i Pyongyang uttalte ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA at restriksjonene brøt freden og stabiliteten på Koreahalvøya. Uttalelsen er rettet mot USA, selv om sanksjonene fikk enstemmig støtte i sikkerhetsrådet.

Nord-Korea har flere ganger gitt uttrykk for at Sikkerhetsrådet er en «nikkedukke» som styres av amerikanerne.

– Dersom USA ønsker å leve trygt, må det forlate sin fiendtlige politikk mot Nord-Korea, het det i uttalelsen fra Pyongyang.

Truer med å styrke atomvåpenprogram

Departementet la til at USA i stedet bør lære å leve med et atomvåpenutstyrt Nord-Korea og «våkne opp fra sin drøm om at landet skal gi opp atomvåpen».

– Vi vil ytterligere befeste vår forsvarsevne med kjernefysisk avskrekking. Den tar sikte på å utrydde alle USAs atomtrusler, utpressing og fiendtlige handlinger ved å etablere en praktisk styrkebalanse med USA, het det videre i uttalelsen.

Sanksjonene som ble vedtatt i Sikkerhetsrådet, var nettopp en reaksjon på Nord-Koreas atomvåpenprogram og deres seneste missiltest 29. november. Da ble missilet Hwasong-15 ICBM, som antas å kunne treffe alle de store byene i USA, skutt opp.

Det gjorde at verdenssamfunnet ble ytterligere oppmerksomme på den raske utviklingen i Nord-Koreas kjernefysiske våpenprogram.

– Tannløse

De nye sanksjonene er rettet mot Nord-Koreas energiimport, og innfører også ytterligere restriksjoner på landets muligheter til å tjene penger på eksport. I tillegg skal nordkoreanere som arbeider i utlandet sendes hjem.

16 personer er også lagt til på lista over nordkoreanere med innreiseforbud og fryste utenlandske bankkontoer.

USA-president Donald Trump hyllet sanksjonene og sa de var et tegn på at verden ønsker «Fred, og ikke død». Nord-Korea kaller sanksjonene en «fullstendig økonomisk blokade» som ødelegger freden og stabiliteten på koreahalvøya.

Likevel beskriver de sanksjonene som «tannløse», og understreker at det ikke hindrer dem.

– Hvis dere tror disse tannløse «sanksjonene» kan stanse seiersmarsjen til folket vårt, som har oppnådd det historiske målet med å utvikle nasjonale atomvåpen, fins det ingen større tabbe enn det, heter det fra Nord-Korea.