Væpnet politiaksjon i London: T-banestasjonene Oxford Street og Bond Street stengt

Politiet sier de behandler hendelsen som om det var terror, men har foreløpig fått en melding om en kvinne som har fått lettere skader da hun forlot Oxford Station T-banestasjon. Det er ikke andre meldinger om skadde eller drepte.

Stasjonene Oxford Circus og Bond Street like ved er evakuert og stengt.

Bevæpnet politi er på plass, og TV-bilder viser at folk løper bort fra stedet.

Politiet oppfordrer folk som er på Oxford Street til å trekke inn i bygninger og bli der inntil videre. I tillegg frarådes folk å dra til området.

– På dette tidspunktet kjenner ikke politiet til noen skadde eller drepte, skriver Metropolitan Police.

Brøt ut massepanikk

– Politiet fikk flere meldinger klokka 16.38 om at det var avfyrt skudd på Oxford Street og på T-banestasjonen på Oxford Circus. Politiet har håndtert hendelsen som en hendelse knyttet til terror.

Politiet er på stedet og håndterer saken i samarbeid med kollegaer fra transportpolitiet, opplyser Metropolitan Police.

BBCs reporter melder at det har brutt ut massepanikk på Oxford Circus, mens det britiske transportpolitiet sier stasjonen er stengt mens de etterforsker en «kundehendelse».

Det britiske transportpolitiet BTP skriver på Twitter at stasjonen er stengt, og folk oppfordres til å holde seg unna området.

Et øyevitne sier til Reuters at området rundt stasjonen er blitt ryddet for folk og trafikk.

Norsk par opplevde panikken

Andorra Hylland og samboeren Sander Nordbø er på helgetur i London. De fikk oppleve panikken som bredte seg i sentrum av London fredag kveld. Paret oppholdt seg i Picadelly Cirkus.

– Vi sto og betalte noen billetter. Plutselig begynte folk å løpe. Samboeren min dro meg med inn i en suvenirbutikk. Jeg krasjet i et stativ. Vi var flere stykker som lå med bøyde hoder og gjemte oss bak hyller inne i butikken, sier Andorra.

De fikk høre om skyting i Oxford Cirkus.

– Det var en veldig ekkel situasjon. Butikkhyller raste for folk ville komme seg i dekning. Mange fikk panikk, meg selv inkludert.

Nå er imidlertid beskjeden at det er trygt å komme ut fra butikker og skjulesteder, for så å spørre politiet om hvordan man bør ta seg hjem.

– Jeg ser at det er folk med barnevogner ute i gatene igjen. Vi har hotell rett ved Oxford Cirkus og har ikke turt å reise tilbake ennå, sier Hylland.