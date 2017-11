Norske skip deltar i søket etter den argentinske ubåten

Offshoreskipet Skandi Patagonia deltar allerede, og nå gjøres forsyningsfartøyet Sophie Siem også klart, melder NRK.

Det første fartøyet er tiltenkt å forsyne mannskapet med luft, vann og mat, mens det andre er ment å redde mannskapet ut av ubåten.

Det er ti dager siden noen hørte fra ubåten San Juan. Den amerikanske marinen har sendt en redningskapsel til Argentina. Denne skal senkes ned og kobles til en av ubåtlukene dersom San Juan blir funnet.

Det er Sophie Siem som skal frakte kapselen, men det norske skipet er ikke bygd for dette arbeidet og må bygges om. Det skjer i havnebyen Comodoro Rivadavia og er nesten ferdig. Planen er at skipet kan sendes ut i leteområdet 200 kilometer øst for byen søndag ettermiddag.

Det var her ubåten var da den sendte ut meldinger om problemer med det elektriske systemet. Det var også her det ble fanget opp lyder som kan tyde på at det var en eksplosjon om bord.

Til tross for at været i leteområdet er dårlig, er det ventet at skipet fra Siem Offshore vil bruke 16 timer på å nå fram.

Nyhetsbyrået AFP melder at slektninger lørdag holdt en minnestund for det savnede mannskapet, selv om marinen ennå ikke har erklært dem som omkommet. Ubåten hadde oksygen for sju dager.