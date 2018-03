EU-president peker også på Moskva etter giftangrep i Salisbury

– Uansett brexit og de harde forhandlingene vil jeg gjerne uttrykke min fulle solidaritet med statsminister Theresa May i lys av dette brutale angrepet, som sannsynligvis var inspirert av Moskva, sa Tusk under et besøk i Finland onsdag.

Han sier også at saken vil kunne bli satt på dagsordenen under EU-toppmøtet neste uke.

Dermed går EU-toppen lenger enn NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, som tirsdag nøyde seg med å fordømme bruken av nervegift, samtidig som han ba Russland samarbeide om etterforskningen.

Det var søndag for halvannen uke siden at den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans voksne datter Julia ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury sørvest i England. Prøver har vist at de ble forgiftet med den russiskproduserte nervegiften novitsjok.

Russland har tatt kraftig avstand fra anklagene om at russiske myndigheter var involvert i angrepet.

Fakta om Sergej Skripal

Pensjonert russisk etterretningsoffiser, som i 2006 ble dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia.

66-åringen arbeidet for russisk militæretterretning fram til 1999. Han arbeidet siden i russisk UD til 2003, før han gikk inn i næringslivet.

Ble pågrepet i Moskva i 2004, og innrømmet i avhør ha å ha blitt rekruttert av britisk etterretning i 1995.

Ifølge dommen hadde han lekket identiteten til russiske spioner til den britiske etterretningsorganisasjonen MI6.

Skripal ble benådet i 2010 som en del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland. Han ble senere fløyet til Storbritannia, der han fikk asyl.

Søndag 4, mars ble Skripal funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England, sammen med sin 33 år gamle datter Julia.

Britisk politi har slått fast at de to var utsatt for et attentat der det ble benyttet nervegift. De to ligger fortsatt i koma.

Også en politimann som kom til stedet der Skripal og datteren ble funnet, er innlagt på sykehus, men han er ved bevissthet.

Storbritannias statsminister Theresa May sa mandag 12. mars at det var nervegiften novitsjok som ble brukt. Denne nervegiften er produsert i Russland til militær bruk og ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen.

Fakta om nervegiften Novitsjok

Nervegass utviklet i Sovjetunionen på 1970- og 80-tallet.

Finnes i om lag 100 varianter.

Antas å være en av de mest dødelige nervegifter som finnes.

Kan komme inn i kroppen via huden eller ved å bli pustet inn

Fører til ufrivillige sammentrekninger av alle kroppens muskler, noe som igjen kan føre til åndedretts- og hjertesvikt, ofte med dødelig utfall.

Atropin kan brukes som motgift.

(Kilde: Wikipedia)