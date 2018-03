USA: Nord-Korea drepte Kims halvbror med gift

Heather Nauert, departementets talsperson, kunngjorde tirsdag at det 22. februar ble konkludert med at Nord-Korea sto bak drapet, og at nervegiften VX ble tatt i bruk. Som følge av dette vil USA nå innføre enda flere sanksjoner mot landet.

– Å utvise en slik offentlig forakt for universelle normer mot bruk av kjemiske våpen viser nok en gang Nord-Koreas hensynsløshet og understreker at vi ikke har råd til å tolerere et nordkoreansk atomprogram, sa Nauert.

VX står på FNs liste over masseødeleggelsesvåpen, og obduksjonen fastslo at den nordkoreanske lederens halvbror var påført 1,4 ganger det som regnes som dødelig dose.

Nord-Korea hevder Kim døde av hjerteinfarkt.

Etterlyst

Kim Jong-nam ble drept på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia 13. februar i fjor. Obduksjonen avdekket at det var nervegift i Kims øye og blod. Det var også spor av den på skjortekragen og ermene.

To kvinner er tiltalt for å ha smurt giften i ansiktet på Kim, noe som resulterte i at han falt om og døde 20 minutter senere. En overvåkingsvideo viser at de to kvinnene møtte to nordkoreanske menn i forkant av attentatet. De to mennene er etterlyst sammen med to andre nordkoreanere.

Ansett som arving

Kim Jong-nam var eldste sønn av Nord-Koreas avdøde leder Kim Jong-il og ble tidligere ansett som arving til det politiske dynastiet som har styrt landet siden grunnleggelsen. Han ble imidlertid tilsidesatt etter at han i 2001 forsøkte snike seg inn i Japan for å besøke en Disneyland-park, og han oppholdt seg etter dette stort sett i utlandet.

Det var ingenting som tydet på at han ønsket å utfordre halvbroren Kim Jong-un, som overtok som nordkoreansk leder i desember 2011.