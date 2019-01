2018 er det fjerde varmeste året som er registrert

Data publisert torsdag viser at temperaturene for fjoråret lå 1,16 grader over snittemperaturen for siste halvdel av 1800-tallet, altså perioden 1850-1900, førindustriell tid som gjerne brukes som referanse for globale temperaturmål.

– Globale snittemperaturer i 2018 var lavere enn i 2015, 2016 og 2017, men lå over hvert av de foregående årene som er fulgt opp før 2015, heter det i rapporten.

Følgelig står 2016 fremdeles som tidenes varmeste år.

Forskerne påpeker at den lille temperaturnedgangen i 2018 trolig gjenspeiler en kortsiktig naturlig variasjon. Det overordnede mønsteret er fremdeles en langsiktig trend med global oppvarming.

Den amerikanske regjeringen utfører vanligvis en lignende analyse, men på grunn av den pågående nedstengningen av deler av statsapparatet i USA er denne analysen i år lagt på is inntil videre.

EUs klimaforandringstjeneste i Copernicus-programmet publiserte sine egne data 7. januar som også fant 2015–2018 å være de varmeste årene som er registrert.