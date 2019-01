Det kommer fram i Oxfams årlige rapport som blir lagt fram under Verdens økonomiske forum i Davos i Sveits. De advarer om den voksende økonomiske ulikheten i verden, som de betegner som helt ute av kontroll.

Det går spesielt utover kvinner, påpeker Oxfam.

Mens dollarmilliardærenes formuer økte med 12 prosent i fjor, ble den fattigste halvparten av verdens befolkning 11 prosent fattigere. Undersøkelsen fra i fjor viste for øvrig at verdens 42 rikeste menn eier mer til sammen enn den fattige halvparten som utgjør 3,8 milliarder mennesker.

Uakseptabelt

– Dette er ikke uunngåelig, dette er uakseptabelt, sier Winnie Byanyima, direktør i Oxfam International.

– Mens selskaper og de superrike nyter lave skattesatser, nektes millioner av jenter utdanning og kvinner dør på grunn av mangel på barselomsorg, fortsetter hun.

I en kommentar til rapporten sier Kirkens Nødhjelp til NTB at Oxfam viser at de rikeste i verden betaler mye mindre skatt enn de har gjort på flere tiår. Kirkens Nødhjelp mener skatteparadiser gjør det mulig å gjemme enorme pengesummer som egentlig skulle gått til fellesskapet, og at Norge bør være en pådriver for å styrke og oppdatere internasjonale skatteregler.

– Utdaterte og svake skattesystemer er en av de viktigste grunnene til at fattige forblir fattige. De rikeste kan unngå skatt og gjemme unna enorme pengesummer som skulle gitt livsviktige tjenester til de som har størst behov, sier Lisa Sivertsen, konstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Små justeringer

Oxfam sier at om skatteinnkreving gjøres mer rettferdig, vil det løse mange av verdens problemer. Om verdens 1 prosent rikeste betalte bare 0,5 prosent mer skatt ville det bringe inn nok midler til å gi skolegang til 262 millioner barn og gi livreddende helsetjenester til 3,3 millioner mennesker.

– Det er ikke noe i veien med at noen mennesker er rike. Men hvis de er rike på bekostning av arbeideres rettigheter, eller fordi de ikke betaler skatt, så bidrar de til å gjøre de livene vanskeligere for de fattigste. Det skaper problemer for hele samfunnet, sier Lisa Sivertsen.