– Kertsjstredet gjenåpnet for skipstrafikk

Stredet, som er den eneste passasjen mellom Svartehavet og Azovhavet, ble stengt søndag etter at tre ukrainske marinefartøy gjennomførte det den russiske kystvakten hevdet var en uautorisert gjennomfart gjennom russisk farvann.

Kort tid etter avfyrte Russland skudd mot fartøyene, før den russiske sikkerhetstjenesten FSB bordet og tok kontroll over skipene.

FSB bekreftet søndag at de har gjennomsøkt de ukrainske militærfartøyene ved Kertsjstredet.

– For å stoppe de ukrainske militærfartøyene brukte vi våpen, bekreftet en talsperson fra FSB.

Krisemøte i FN

FNs sikkerhetsråd har innkalt til et krisemøte mandag ettermiddag norsk tid som følge av konflikten.

Både Ukraina og Russland har bedt om møtet, opplyser kilder til nyhetsbyrået AFP.

Vil innføre krigslov

Ukrainas president Petro Porosjenko vil mandag be landets nasjonalforsamling om å stemme over om det skal innføres krigslov i landet i en periode på 60 dager.

Initiativet kommer etter et møte hvor militærtoppene i landet kom med en anbefaling til presidenten om å innføre krigslov, som lar militæret ta kontroll over sivile funksjoner i en periode.

Porosjenko understreker at en innføring av krigslov ikke betyr at Ukraina erklærer krig mot Russland og at de ikke har planer om å gjennomføre angrep.

Det er likevel ikke sikkert at forslaget om krigslov vil få flertall i nasjonalforsamlingen.

Demonstrasjoner i Kiev

Etter det russiske angrepet på krigsskipene, oppsto det opptøyer da rundt 150 demonstranter samlet seg utenfor den russiske ambassaden i Kiev. Minst én ambassadebil ble tent på av demonstrantene.

– Vi er svært sinte. Vi skulle ha brutt alle diplomatiske bånd til dette landet for lenge siden sier demonstranten Oleksij Rjabov til Reuters.